El Shin Bet protegerá a tres líderes de la oposición de cara a las elecciones israelíes

Guardar

Jerusalén, 25 oct (EFE).- El Shin Bet (la agencia de inteligencia interior de Israel) protegerá desde este domingo a tres candidatos de la oposición israelí, entre ellos el favorito en las encuestas, Gadi Eisenkot, de cara a las elecciones de este martes, según informaron los partidos de los políticos implicados.

"El Shin Bet notificó a la oficina del líder de Los Demócratas, el general en la reserva Yair Golán, que desde esta mañana se le proveerá seguridad por parte del Shin Bet y financiada por el Estado", anunció en un comunicado este domingo la formación de Golán.

PUBLICIDAD

También Yashar! ("¡Recto!" en hebreo), el partido de Gadi Eisenkot, informó en la noche del sábado que el que fuera jefe del Estado Mayor iba a recibir desde este domingo servicios de seguridad de manos de una empresa privada, dirigida y supervisada por la unidad 730 del Shin Bet.

Según el diario The Times of Israel, la inteligencia interior israelí también protegerá al candidato de Amcha Israel ("Pueblo de Israel"), el derechista Ofer Winter.

En el caso de Golán, Los Demócratas especificaron que el Shin Bet ha accedido a proveerle de protección según una decisión de seguridad "que se actualizaría según las últimas evaluaciones".

La decisión se produjo después de que un hombre en estado de embriaguez atacara a un guardaespaldas de otro de los líderes de la oposición, Naftalí Bénet, en una discusión en la que mostró su apoyo al primer ministro, Benjamín Netanyahu.

PUBLICIDAD

Este martes Israel celebra las 26ª elecciones parlamentarias de su historia, para las que los sondeos sitúan a Netanyahu como segundo en intención de voto, después de Eisenkot.EFE