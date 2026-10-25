Emails expuestos de la ultraderechista alemana AfD revelan posibles irregularidades

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Berlín, 25 oct (EFE).- El análisis de los más de 400.000 correos electrónicos del partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), expuestos esta semana por un ataque informático, han revelado posibles irregularidades cometidas por funcionarios de la formación, la principal de la oposición y la primera en intención de voto.

Así, investigaciones de las cadenas públicas NDR y WDR han revelado que la colíder de AfD, Alice Weidel, posiblemente estuvo al tanto mucho antes de lo admitido públicamente de unos donativos recibidos por el partido en 2017 que más tarde fueron hallados ilegales.

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Cuando estalló el escándalo en 2018, Weidel, entonces una figura emergente, aseguró que no tenía conocimiento de los detalles de la financiación de las campañas electorales y que no supo de las transacciones hasta semanas después de que se hubieran producido.

Sin embargo, entre los correos filtrados ahora, figuran emails escritos por Weidel en 2017 en los que da instrucciones precisas a personas de confianza advirtiendo por adelantado de las donaciones, que comenzaron a llegar cuatro días después en 18 tramos, procedentes de Suiza y con un valor total de 132.000 euros.

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En 2021 se sobreseyó la causa penal contra Weidel por una presunta infracción de la Ley de Partidos por falta de pruebas de que los donativos ilegales habían sido pactados, pero AfD tuvo que pagar una multa de 400.000 euros por no haberlos rechazado en su momento.

Por otro lado, los emails expuestos también han revelado los datos personales de miles de jóvenes votantes en la región de Mecklemburgo-Antepomerania (noreste) que AfD había solicitado a las autoridades regionales antes de los recientes comicios de septiembre para enviarles publicidad electoral.

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El comisionado de Protección de Datos de la región, Sebastian Schmidt, confirmó esta semana al diario Handelsblatt que ha abierto varios procedimientos para investigar si ha habido funcionarios públicos que hayan infringido la ley de protección de datos al suministrar esta información.

No obstante, de acuerdo con este medio, AfD también podría enfrentarse a multas significativas por no haber protegido mejor los datos y por no haber informado a los afectados en cuanto se produjo la filtración.

Los emails también sacan a la luz detalles sobre el viaje de siete políticos ultraderechistas, entre ellos cuatro diputados, a Siria en 2018, cuando el país se hallaba aún bajo el régimen de Bachar al Asad.

Los mensajes intercambiados en ese momento sobre el desplazamiento apuntan a que éste fue objeto de gran controversia dentro de la formación por no estar pactado con la dirección y sugieren incluso que fue organizado con la ayuda de Hizbulá y de los servicios secretos rusos.

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El martes pasado AfD confirmó a EFE que "en septiembre de 2026 se produjo un ataque informático contra un proveedor de servicios de alojamiento web" de su partido, "en el que, al parecer, se copiaron ilegalmente partes de unos pocos buzones de correo electrónico".

"Este ataque se detectó y se detuvo rápidamente, y posteriormente se informó a todos los usuarios al respecto. Los buzones de correo actuales de la organización federal de AfD no se han visto afectados", precisaron las fuentes consultadas de AfD, que indicaron que hay una investigación abierta.EFE

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