Agencias

128 detenidos en los disturbios en Barcelona este sábado, 72 de ellos menores de edad

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Los Mossos d'Esquadra han detenido a 128 personas, 72 de ellas menores de edad, por los disturbios en los entornos de la plaza de Catalunya de Barcelona este sábado tras una protesta no autorizada convocada por redes sociales.

Según ha informado la policía en un comunicado este domingo, del total de detenidos 122 son hombres y 6 mujeres, y dos de las personas detenidas tenían antecedentes por desórdenes públicos.

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Además, 14 agentes de los Mossos han quedado heridos, 4 de ellos de gravedad.

Durante la tarde y noche de este sábado los bomberos realizaron 33 intervenciones para apagar incendios de elementos urbanos como contenedores y papeleras, y se vandalizaron 23 comercios.

Los agentes abrieron 68 actas administrativas por decomiso de armas blancas, espráis, pasamontañas, pirotecnia y piedras, entre otros elementos.

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