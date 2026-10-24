Agencias

Unos 100 detenidos en los disturbios de Barcelona, el 25% menores

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Unas 100 personas (el 25% menores) han sido detenidas este sábado durante la protesta no autorizada convocada por redes sociales en la plaza Catalunya y cuyos disturbios se han extendido por la zona.

El alcalde y la consellera de Interior de la Generalitat, Jaume Collboni y Nuria Parlon, han dicho en rueda de prensa pasadas las 23 que condenan los hechos de la tarde y noche, los desvinculan a otras manifestaciones pacíficas recientes y los consideran de alguna manera paralelos a los de París y otras ciudades europeas.

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Han participado en los hechos unas 500 personas desde las 18 aproximadamente y han vandalizado unos 14 comercios, según el balance hasta la noche, y Collboni ha dicho que el Ayuntamiento se personará judicialmente, algo que Parlon ha apoyado en nombre del Govern: "No quedará impune", ha dicho el alcalde.

((HABRÁ AMPLIACIÓN))

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