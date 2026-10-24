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Flávio Bolsonaro supera a Lula por dos puntos en los dos últimos sondeos electorales

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São Paulo, 24 oct (EFE).- El senador ultraderechista y candidato presidencial Flávio Bolsonaro ganaría la segunda vuelta de las elecciones con un 51 % de los votos válidos frente al 49 % del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, según los dos últimos sondeos antes de la cita en las urnas del domingo.

Las encuestas de Quaest y Datafolha, las dos firmas demoscópicas más importantes del país, dejaron a ambos candidatos en empate técnico, ya que el margen de error de ambos estudios es de dos puntos porcentuales hacia arriba o hacia abajo. EFE

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