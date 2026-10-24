Expresidente paraguayo Abdo desea "todo el éxito" a Bolsonaro en segunda vuelta en Brasil

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Asunción, 24 oct (EFE).- El expresidente de Paraguay Mario Abdo Benítez (2018-2023) deseó este sábado "todo el éxito" al senador opositor Flavio Bolsonaro, quien disputará el domingo la segunda vuelta electoral en Brasil frente al mandatario brasileño y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva.

"Mañana Brasil vota, @FlavioBolsonaro. Te deseo todo el éxito y que en la noche suene el Himno de la Victoria", señaló el exmandatario conservador en la red social X.

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Abdo Benítez además envió un "abrazo grande" al padre del senador, el expresidente últraderechista Jair Bolsonario (2019-2023), quien -aseguró- debe "sentirse muy orgulloso" de su hijo candidato.

El exgobernante paraguayo acompañó la publicación con una fotografía en la que aparece estrechando la mano de Jair Bolsonaro, cuando ambos ejercían la presidencia de sus respectivos países.

Flavio Bolsonaro, arropado por el Partido Liberal (PL), fue el candidato más votado en la primera vuelta, con el 47 % de los sufragios, dos puntos de ventaja sobre Lula.

Cerca de 159 millones de brasileños estarán llamados a las urnas para elegir a su próximo presidente, que asumirá el poder el 5 de enero de 2027. EFE