Arabia Saudí acusa a los hutíes de lanzar misiles contra La Meca y Medina

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Las autoridades saudíes han denunciado este sábado el lanzamiento de misiles contra la región de La Meca y Medina, las ciudades más sagradas del islam, que atribuyen a las milicias hutíes yemeníes.

"Han caído restos en las regiones de La Meca y Medina tras la intercepción de dos misiles balísticos lanzados por la milicia terrorista hutí hacia dichas regiones", ha informado la Dirección General de Defensa Civil saudí en un comunicado.

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En concreto los fragmentos han caído en Wadi al Mughmas, en la Ciudad Santa de La Meca, y en el distrito de Al Nuzha, provincia de Yeda; en Wadi Yalil, provincia de Taif, y en el centro de Masturá, provincia de Rabigh.

Las milicias hutíes han confirmado siete ataques contra territorio saudí con drones y misiles balísticos en represalia por el apoyo de Riad al gobierno yemení, pero no mencionan en ningún caso La Meca o Medina, ciudades que evitan deliberadamente por su significación religiosa.

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El portavoz militar hutí, Yahya Sari, ha explicado que uno de los ataques fue contra el Aeropuerto Internacional Rey Jalid de Riad; el segundo, contra instalaciones de la petrolera estatal Aramco en Yanbu; el tercero, contra la refinería de Rabigh; el cuarto, contra estaciones de bombeo de petróleo del oleoducto este-oeste; el quinto, contra el Aeropuerto Internacional Rey Fahd de Dammam; el sexto, contra el Aeropuerto de Najrán y el séptimo contra la Base Aérea Jamis Mushait.

Por otra parte, un portavoz militar del Gobierno yemení reconocido por la comunidad internacional, Mayed Abdulá al Nazili, ha informado de la muerte de "más de 300 combatientes" hutíes en más de 700 "operaciones de ataque" durante las últimas 24 horas. Asimismo han sido destruidos 68 vehículos y varias armas.

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El Gobierno ha informado además de un ataque contra el aeropuerto de Adén, la ciudad más importante que está controlada por las fuerzas gubernamentales. En concreto los hutíes habrían lanzado dos misiles balísticos contra el aeropuerto.

Por otra parte, el Ejército yemení ha denunciado la muerte de tres personas y cinco más heridas por el impacto accidental de un misil hutí contra una vivienda de la capital, Saná, controlada por los hutíes desde 2014. Entre las víctimas habría mujeres y niños.

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