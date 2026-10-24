Una marea amarilla promete jubilar a Lula en el último acto de campaña de Flávio Bolsonaro

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Carlos A. Moreno

Río de Janeiro, 24 oct (EFE).- Una multitud vestida de verde y amarillo, los colores de la bandera brasileña, prometió jubilar al presidente y candidato a la reelección Luiz Inácio Lula da Silva este sábado, en el último acto de campaña del ultraderechista Flávio Bolsonaro antes de las elecciones del domingo.

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Los bolsonaristas se tomaron el paseo marítimo de Barra da Tijuca, el acomodado barrio de Río de Janeiro, para marchar hasta el frente de la simbólica casa del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022), el padre del senador opositor.

Flávio Bolsonaro escogió ese lugar no solo por ser su reducto electoral, sino también porque el estado de Río de Janeiro es el tercer mayor colegio electoral de Brasil y puede ser decisivo en la segunda vuelta de las presidenciales.

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El senador, que también encabezó un mitin este sábado en Minas Gerais, segundo mayor colegio electoral, tuvo en la primera vuelta una clara mayoría entre los electores de Río (53 % contra 39 %), que aspira a ampliar para vencer este domingo unas de las elecciones más polarizadas y reñidas de Brasil.

Bolsonaro fue el candidato más votado en la primera vuelta, con el 47 % de los sufragios, dos puntos de ventaja sobre Lula, pero los últimos sondeos de intención de voto muestran a los dos candidatos técnicamente empatados.

El líder opositor también escogió a dedo el lugar de su último acto de campaña porque la residencia de Jair Bolsonaro en esta ciudad se convirtió en su cuartel general durante la campaña en que fue elegido presidente en 2018 y en uno de los principales locales de concentración de la ultraderecha en Brasil.

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Los electores de Flávio no ignoraron la importancia del lugar y del momento, y acudieron en masa a la manifestación.

Entre los asistentes destacaron familias enteras y hasta mascotas disfrazadas, que disfrutaron de un acto político animado a ritmo de funk.

"Estamos aquí para pedir por un país que tenga en cuenta a la familia", afirmó a EFE la ama de casa Aparecida, que portaba letreros con los eslogan más usados por los bolsonaristas, principalmente "Brasil por encima de todo y Dios por encima de todos".

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Ni la espera de casi tres horas a la llegada del candidato ni la amenaza de lluvia desanimaron a los militantes de derecha, que se esparcieron por casi siete calles y hasta en la playa para acompañar la marcha de casi un kilómetro.

La multitud siguió detrás de siete camiones equipados con amplificadores de sonido y con tarimas para los dirigentes partidistas.

En la parte trasera del último de estos vehículos, al lado de sus principales aliados, como el gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, y el diputado Nikolas Ferreira, Flávio, vestido con una camisa típica de comparsas de carnaval, saltó, cantó y bailó todo el tiempo.

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Sus únicas palabras fueron para agradecer el apoyo durante toda la campaña.

"El que se quede parado es petista (militante del oficialista Partido de los Trabajadores de Lula) disfrazado", afirmaba el estribillo más repetido del funk y que animaba a los asistentes a bailar en una especie de carnaval anticipado.

Pese a la incertidumbre sobre el resultado electoral, muchos se mostraron convencidos de la victoria y hasta se atrevieron a festejar anticipadamente el posible regreso de la ultraderecha al poder en el mayor país latinoamericano, siguiendo la ola de lo ocurrido en la mayoría de los países vecinos.

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Las camionetas cargadas de bolsonaristas, los clubes de motocicletas, los bañistas haciendo coro desde la playa, los bares repletos, los bocinazos de los vehículos, los fuegos de artificio, los señalizadores de humo y hasta los policías, uniformados y armados, dejaron clara su opción política.

"Queremos darle un recado a Lula: mañana estarás jubilado", gritaron repetidamente los animadores de la manifestación ante un público que coreaba enseguida "Fuera PT" o "Lula ladrón, tu lugar es la prisión".

Tras disputar siete elecciones presidenciales en medio lustro de vida política y a sus casi 81 años, el carismático líder de izquierdas intenta su reelección y su cuarto mandato no consecutivo en un país dividido por la mitad. EFE

(foto) (vídeo)