Agencias

Ucrania ataca un centro logístico en la ciudad siberiana de Omsk

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Moscú, 24 oct (EFE).- Ucrania ha atacado un centro logístico del gigante ruso de comercio electrónico Ozon situado en la ciudad siberiana de Omsk, informaron las autoridades locales.

“Un centro logístico de Omsk fue atacado por drones. Su personal ha sido evacuado”, informó en redes sociales el gobernador local, Vitali Jotsenko.

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Simultáneamente, Ozon reconoció que se trata de una de sus instalaciones.

"Evacuamos rápidamente a todos los empleados (…) Se produjo un incendio y los servicios de emergencia están trabajando en el lugar", indica el comunicado de la empresa.

Ozon señaló que algunos pedidos se cancelarán, mientras que otros se entregarán desde otras instalaciones.

Desde finales de agosto, varias instalaciones logísticas de Ozon han sufrido daños por ataques de drones en diversas regiones de Rusia.

En concreto, la compañía informó de incendios en instalaciones de las regiones de Samara y Oremburgo, así como en localidades sureñas de Krasnodar y Majachkalá.EFE

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