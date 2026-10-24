Expresidentes colombianos piden "libertad" para excandidata ecuatoriana Luisa González

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Bogotá, 24 oct (EFE).- Los expresidentes colombianos Ernesto Samper (1994-1998) y Gustavo Petro (2022-2026) pidieron este sábado a las autoridades ecuatorianas dejar en libertad a la líder opositora Luisa González, detenida el viernes por un caso que investiga un presunto lavado de activos durante la campaña electoral de 2023.

"Libertad para Luisa González", expresó Petro en X, donde señaló que si bien sólo ha visto a la opositora ecuatoriana dos veces sabe que es "una gran mujer ecuatoriana".

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Samper, por su parte, pidió "libertad para Luisa González" y citó un comunicado en el que el Grupo de Puebla, un foro político latinoamericano de izquierda, exigió a "las autoridades ecuatorianas que informen inmediatamente las circunstancias y fundamentos de la detención" de la excandidata presidencial.

Igualmente, reza el documento citado por Samper, los miembros del Grupo de Pueblo solicitan a las autoridades que "garanticen su integridad y sus derechos fundamentales y dispongan su liberación si no existe fundamento legal suficiente para mantenerla privada de libertad".

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González ingresó el viernes en la cárcel de Riobamba, en la provincia andina de Chimborazo, para cumplir con la prisión preventiva dictada un día después de haber sido detenida en su domicilio de Canuto, una localidad rural de la costera provincia de Manabí donde se crió.

Ricardo Patiño, una de las figuras más importantes del correísmo y quien, entre otros cargos, fue canciller durante el Gobierno de Rafael Correa (2007-2017), dijo este sábado a EFE que no tienen más información que la que ha circulado públicamente sobre González, y que ningún miembro del movimiento político correísta Revolución Ciudadana (RC) ha tenido contacto con ella.

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La excandidata, que perdió en segunda vuelta frente a Daniel Noboa las elecciones de 2023 y 2025, ya estaba investigada por la Fiscalía por presunto lavado de activos respecto a los fondos recibidos por la RC para financiar la campaña de 2023. EFE