La subida de la factura de la luz y frecuentes apagones detona en protestas en Puerto Rico

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San Juan, 24 oct (EFE).- El hartazgo por la subida en la factura de la luz y los frecuentes apagones, junto al encarecimiento del costo de vida en Puerto Rico, desencadenó este sábado en una protesta contra la empresa privada que gestiona la transmisión y distribución de la electricidad y las políticas del Gobierno.

Frente a las oficinas que la empresa LUMA Energy comparte con la sede de la estatal Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) en San Juan, que estaban custodiadas por un despliegue policial, varios cientos de personas marcharon al grito de 'lucha sí, entrega no'.

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La convocatoria nació orgánicamente en las redes sociales, impulsada por comerciantes desesperados por la nueva subida en la factura de la luz, que a principios de octubre aumentó a 33.85 centavos de dólar el kilovatio hora (kWh).

Este aumento del 18,5 % con respecto al trimestre anterior representa una tarifa récord en la isla que supera con creces el promedio de Estados Unidos, país del que Puerto Rico es un Estado Libre Asociado.

En la marcha, predominaron las banderas de Puerto Rico y las pancartas de 'LUMA fuera' y 'los aumentos son insostenibles', así como cacerolas y accesorios originales como un contador de la luz estilo chaleco antibalas con el lema 'Cuidado con el tiro al contador'.

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También sonaron los panderos de la plena y canciones como la de Bad Bunny 'Lo que le pasó a Hawaii', con su archiconocida letra reivindicativa 'Quieren quitarme el río y también la playa, quieren el barrio mío y que abuelita se vaya'.

Ante las protestas, LUMA Energy defendió hoy en un comunicado que no es responsable del aumento en la tarifa de la luz al no comprar el combustible ni generar electricidad, los principales factores que han elevado los costos.

Christian Delgado, el ciudadano que convocó la protesta en redes sociales tras el último aumento de la factura, explicó que ha tenido que cerrar su negocio por los altos costos de la luz y que planea emigrar.

"Queríamos seguir con nuestro negocio en Puerto Rico pero se nos hizo imposible, no solamente por LUMA sino también por el Gobierno. Hay muchos culpables en este cuento", denunció durante la marcha.

"Si nosotros nos seguimos uniendo y haciendo este tipo de protestas y haciéndolas más grandes cada vez, vamos poder llegar a un fin", afirmó el joven comerciante.

Delgado consideró que la convocatoria de protesta influyó para que la gobernadora, Jenniffer González, solicitara ayer a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) eximir el Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) de alimentos preparados en noviembre y diciembre como medida de alivio ante los altos costos de energía.

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No obstante, calificó esta medida de insuficiente: "No sé en que nos pueden ayudar los alimentos preparados para apaciguar esto, entiendo que debemos ir directos a la raíz", zanjó.

En su mensaje, la gobernadora también criticó la gestión de LUMA Energy, con la que su Administración mantiene un pleito en los tribunales para poner fin al contrato, asegurado que "los resultados no han estado a la altura". EFE

(foto)