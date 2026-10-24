República Dominicana envía militares a frontera en medio de la creciente tensión en Haití

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Santo Domingo, 24 oct (EFE).- El Ejército de República Dominicana envió un convoy de militares para reforzar la frontera con Haití en medio del aumento de la tensión que vive el país vecino tras la desaparición el pasado domingo de cuatro soldados salvadoreños que forman parte de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), informaron este sábado medios locales.

Al menos siete vehículos del Ejército dominicano llegaron al municipio fronterizo de Jimaní (sur), según se observa en un video publicado por el Diario Libre.

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Por su parte, Telemicro señaló que a esa zona llegó un convoy compuesto por alrededor de 40 miembros del Ejército, quienes ingresaron en una fortaleza militar a bordo de tanquetas y camionetas.

Este jueves el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, aseguró que la República Dominicana tiene desplegados más de 10.000 efectivos militares en la frontera que "cuidan todo a lo largo y ancho de los casi 300 kilómetros" de la línea limítrofe.

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Paliza indicó que al final de 2027 se culminarán casi 80 kilómetros de muro fronterizo, con equipamientos de diversos tipos.

"Cualquier elemento que pueda necesitarse adicionalmente en el transcurso de los próximos días, semanas y meses el Gobierno dominicano lo hará para proteger nuestra integridad", aseguró Paliza.

El funcionario destacó que "hasta ahora en el trayecto de este conflicto haitiano, de la seguridad haitiana, la República Dominicana no ha tenido ningún incidente que reportar sobre la integridad de la seguridad del Estado dominicano".

Un contingente de El Salvador llegó el jueves a la capital haitiana para apoyar las operaciones de búsqueda de los cuatro militares que forman parte de la GSF, quienes desaparecieron el pasado domingo tras una emboscada a las afueras de Puerto Príncipe.

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Este viernes el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, afirmó que las pandillas en Haití son "satánicas", por lo que agregó: "Dios nos concederá la victoria", en referencia a la búsqueda de los soldados desaparecidos.

La GSF, con un millar de miembros en la actualidad, de un total de 5.500 previstos, fue autorizada hace un año por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para combatir a las bandas armadas y ayudar a la estabilización de Haití, y su mandato fue renovado por seis meses el pasado 29 de septiembre.

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Más de 5.700 personas han muerto o resultado heridas en lo que va de año en Haití a causa de la violencia de las bandas, a las que la ONU también atribuye presuntamente más de 230 secuestros y la violación de más de 1.000 mujeres y niñas.

Esa ola de violencia y la inestabilidad política ponen en duda la celebración de las elecciones presidenciales y legislativas, aplazadas en varias ocasiones en los últimos años.

Los comicios, previstos para el 13 de diciembre, están en el aire después de que el Consejo Electoral Provisional (CEP) aplazara el inicio de la campaña electoral y anunciara que publicaría un nuevo calendario, aún pendiente de difusión. EFE