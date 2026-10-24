Diego Osorno: El zapatismo es una alternativa al horror de los desaparecidos en México

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Morelia (México), 24 oct (EFE).- Ante una "izquierda" que lleva ocho años siendo "incapaz" de "reconocer y encarar" la crisis de desaparecidos en México, el "encuentro-abrazo" entre 1.500 integrantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y familias buscadoras, previsto para diciembre en Ciudad de México, podría marcar el inicio de una "alternativa" frente al "horror" de la violencia, según el periodista Diego Enrique Osorno.

"Un abrazo puede parecer simple o poco contundente para resolver una crisis humanitaria, pero a veces se empieza por ahí: por el abrazo, para después construir una alternativa a este horror", afirma Osorno en una entrevista con EFE tras presentar su nuevo documental 'Marcos. Otro mundo es posible' en el marco del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM).

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Para el autor del documental 'En la montaña', que narra una travesía marítima de EZLN, "es inconcebible" que, durante dos administraciones de "izquierda" en democracia -la del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) y la actual de Claudia Sheinbaum-, se registren cerca de 200.000 personas desaparecidas, una cifra "mayor a la de cualquier dictadura latinoamericana del siglo pasado", asegura.

"¿Vamos a seguir esperando a que la presidenta (Sheinbaum) le dé un espacio en su agenda a los colectivos?", cuestiona Osorno, quien recuerda que, desde 1994, el EZLN ha enseñado al mundo que la respuesta no la tiene un caudillo, ni siquiera el subcomandante Marcos, símbolo político del zapatismo, sino la organización de los grupos civiles que "ahora están divididos y enfrentados".

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A su juicio, el mensaje detrás de este abrazo entre familias buscadoras y zapatistas es un llamado urgente a la organización colectiva para "encarar juntos, al margen del Estado, la crisis humanitaria" y, al mismo tiempo, imaginar nuevas formas de resistencia frente a una época en la que los tecnocapitalistas "dan por hecho el fin del mundo", apunta.

En este contexto, Osorno (Monterrey, 1980) quien fue el último periodista en entrevistar a Marcos -renombrado Galeano y posteriormente capitán, tras su cargo de subcomandante- en 2017, estrenará el 2 de diciembre en Netflix 'Marcos. Otro mundo es posible', un largometraje que explora el impacto del levantamiento zapatista desde el 1 de enero de 1994 hasta la actualidad, a través del análisis de más de 3.000 archivos.

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Aquella "larga y última entrevista" fue la "semilla" de este documental, asegura, junto con el discurso 'Entre la luz y la sombra', pronunciado el 25 de mayo de 2014, en el que se anunció el fin de la existencia de Marcos como personaje para dar paso a Galeano.

A final de cuentas, explica Osorno, la película plantea que Marcos "no existe de verdad" y Rafael Sebastián Guillén Vicente, nombre real del vocero del EZLN, menos aún, aunque físicamente sabemos que "anda por ahí".

"Lo que dicen los zapatistas es que anda por ahí y que, de vez en cuando, les da información y demás. Eso fue lo último que me dijeron", detalla el escritor, quien mantiene una relación cercana con el EZLN desde los 13 años, cuando el movimiento provocó su primer "despertar político".

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En el documental aparecen voces intelectuales del pensamiento mexicano, como Juan Villoro y Elena Poniatowska, una generación que, destaca Osorno, esta "agradecida" con el zapatismo y el movimiento indígena por haberse adelantado en muchas de las luchas que "hoy son comunes": el feminismo, la defensa del territorio, la lucha de clases sociales y el combate al racismo.

"Cuando uno revisa la historia zapatista, de estos últimos 30 años, siempre están innovando, planteando cosas hacia adelante; no se quedan en el regodeo del pasado", enfatiza.

Osorno considera que la mirada del zapatismo es la adecuada para imaginar el futuro, pues, recuerda que son los pueblos originarios los que tienen una conciencia del fin del mundo: "Lo vivieron hace 500 años, cuando sufrieron el exterminio del 95 %; lo que queda hoy es apenas el 5 % de lo que había".

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"Ellos han sobrevivido al fin del mundo (...) Entienden mejor que nosotros lo que puede pasar si no ponemos un alto a este capitalismo desenfrenado", concluyó Osorno, para quien la caravana del EZLN, liderada por el subcomandante Moisés, desde la Selva Lacandona hacia la capital mexicana es un punto de partida. EFE

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