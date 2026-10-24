Sube a 8 la cifra de muertos en ataque a una iglesia en Jordania al fallecer un herido

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Amán, 24 oct (EFE).- El número de muertos en el tiroteo del viernes contra una iglesia del oeste de Jordania ha ascendido a ocho, después de que uno de los heridos críticos falleciera en el hospital donde recibía tratamiento en la provincia de Al Karak, anunció este sábado el ministro de Salud jordano, Ibrahim al Badur.

El responsable dijo en declaraciones a la cadena de televisión jordana Al Mamlaka que el fallecido estaba siendo tratado en el Hospital Militar Príncipe Ali de Al Karak, donde tuvo lugar ayer el atentado, e indicó que era uno de los dos heridos más críticos que fueron ingresados tras el ataque.

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El otro paciente crítico "sigue estando inestable" debido a la hemorragia grave y a las lesiones internas que sufrió, por lo que ha requerido una cirugía y "una transfusión de sangre importante", declaró el ministro, que explicó que la mayoría de los 40 heridos contabilizados presentaban "daños arteriales".

La tarde del viernes, unos individuos armados que el Gobierno jordano afirmó que están vinculados al grupo terrorista Estado Islámico (EI) entraron en el patio de la iglesia griega ortodoxa de San Jorge de la localidad de Hamud, donde se estaba realizando una ceremonia fúnebre.

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Según testigos citados por Al Mamlaka, al menos dos hombres comenzaron a disparar durante cinco minutos seguidos a los congregados en la iglesia, en cuyas inmediaciones se encontraban entre 150 y 200 personas.

Hasta el momento, ningún grupo ha reivindicado la acción y las autoridades jordanas siguen buscando a los sospechosos de este atentado que ha conmocionado al país árabe, en medio de un refuerzo de las medidas de seguridad en todo el reino.

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El Gobierno jordano ha decretado luto nacional en todo el país durante tres días, mientras que el rey de Jordania, Abdalá II, prometió golpear "con puño de hierro a quienes se atrevan a amenazar" a la monarquía hachemita y apeló a la unidad de la ciudadanía, dijo ayer en su cuenta de X.

Estos sucesos no son habituales en Jordania, que cuenta con una población de alrededor de 11,5 millones de personas, la gran mayoría musulmanes, mientras que aproximadamente el 3 % son cristianos.

Sin embargo, se han producido algunos incidentes relacionados con tiroteos en los últimos años, mientras que las fuerzas de seguridad realizan a menudo operaciones contra el contrabando de drogas y de armas procedentes de países vecinos. EFE