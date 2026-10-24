Ferran Torres, cercano con sus fans, protagoniza una inesperada escena con los seguidores que le esperan en el hotel

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MADRID (CHANCE)

Ferran Torres atraviesa una nueva etapa en su carrera deportiva tras poner fin a su etapa en el FC Barcelona y fichar por el Paris Saint-Germain en agosto de 2026. Su fichaje por el Paris Saint-Germain le ha permitido reencontrarse con Luis Enrique, el entrenador que ya confió en él durante su etapa al frente de la selección española y que también fue su suegro durante su relación con Sira Martínez. El futbolista y la hija del técnico mantuvieron una relación sentimental desde 2021 hasta mayo de 2023, cuando pusieron fin a su historia de amor tras más de un año y medio juntos.

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En medio de esta nueva etapa profesional y personal, el futbolista ha protagonizado un encuentro con sus seguidores en el que ha habido momentos de todo tipo. Por un lado, Ferran se ha mostrado cercano con varios aficionados, con los que ha conversado y se ha fotografiado, atendiendo a sus peticiones y dedicándoles unos minutos de su tiempo. Una actitud que ha contrastado con la que ha mantenido posteriormente con otros fans que le esperaban a las puertas de su hotel.

Y es que, cuando algunos seguidores se han acercado para pedirle un autógrafo, el delantero ha preferido no firmarles, alegando que ya lo había hecho anteriormente. "Ya os he firmado antes", ha respondido a quienes insistían en conseguir su firma. Una negativa que ha dejado una imagen muy diferente a la de los momentos en los que sí se ha detenido para charlar y hacerse fotografías con sus admiradores.

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