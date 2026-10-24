La Autoridad Palestina condena el "castigo colectivo" de Israel contra Hebrón

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Jerusalén, 24 oct (EFE).- La Autoridad Nacional Palestina (ANP) condenó este sábado la operación militar que lleva a cabo el Ejército israelí en la ciudad de Hebrón, en el sur de Cisjordania, que considera un "castigo colectivo" por el ataque ocurrido ayer viernes de dos palestinos que mataron a tiros a dos soldados israelíes.

En un comunicado, el ejecutivo de la ANP, que gobierna en las zonas bajo control palestino de Cisjordania, territorio ocupado militarmente por Israel, denuncia el "desplazamiento de barrios enteros" de Hebrón y la demolición de viviendas e instalaciones en esta gobernación.

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"Estas acciones forman parte de una política sistemática aplicada por el gobierno de la ocupación (israelí) en toda Cisjordania y la Franja de Gaza", afirma el gobierno palestino.

El ejecutivo liderado por Mahmud Abás recuerda que en el norte de Cisjordania hay aún alrededor de 40.000 personas desplazadas de sus hogares desde principios de 2025 por la operación militar israelí que vació tres campamentos de refugiados urbanizados en esa zona del territorio palestino.

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Para el gobierno palestino, se trata de una "peligrosa escalada" en Cisjordania que "no traerá seguridad ni paz a nadie". "La continuación de estas acciones solo conducirá a una mayor tensión y escalada", añade.

Las fuerzas israelíes cerraron los accesos a Hebrón y desplazaron forzosamente a casi 500 familias de sus casas como parte de la operación iniciada este viernes noche en represalia por el ataque, informaron a EFE fuentes municipales.

El Ejército israelí informó en la noche del viernes del inicio de la operación.

"Las fuerzas han comenzado a realizar registros minuciosos, precisos y focalizados en toda la zona con el fin de localizar y desmantelar infraestructuras terroristas y armamento, al tiempo que interrogan a sospechosos", indicó en un comunicado.

Preguntado por EFE, el Ejército israelí no ofreció por el momento datos del número de arrestados ni de personas desplazadas en la operación.

Tras el ataque de este viernes, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunció una operación militar de gran escala en Cisjordania, con evacuaciones forzosas de residentes de barrios palestinos, registros casa por casa y destrucción de infraestructuras que Israel considera terroristas.

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En un videomensaje, aseguró que su Ejército se está preparando para una operación "a una escala no vista desde la Guerra de los Seis Días" de 1967, durante la cual Israel ocupó Cisjordania y Jerusalén Este, que eran controladas por Jordania desde 1948. EFE