Guterres llega a Egipto con mensaje para detener la guerra y dar espacio a la diplomacia

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El Cairo, 24 oct (EFE).- El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, llegó este sábado a Egipto en una visita oficial en la que pretende lanzar un mensaje para detener la extensión de la guerra en Oriente Medio y dar espacio a la diplomacia para alcanzar la paz ante las crecientes tensiones que amenazan la región.

"Acabo de llegar a Egipto. En medio de conflictos que se intensifican, llevo conmigo un mensaje: Necesitamos detener la ampliación de la guerra, proteger a los civiles y crear el espacio político para la diplomacia y la paz", dijo el diplomático portugués en un mensaje en su cuenta oficial de X.

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Hasta el momento se desconoce la agenda de Guterres, si bien la página web de Naciones Unidas apunta que el secretario general regresará a Nueva York el próximo día 27, aunque se prevé que se reúna con las principales autoridades del país norteafricano, que ejerce como mediador en la guerra de la Franja de Gaza.

"Debemos abordar las desigualdades que dividen a las sociedades – y detener los conflictos que multiplican el sufrimiento humano y alejan aún más a un mundo ya desigual", añadió el jefe de la ONU en sus redes sociales.

Guterres, cuyo mandato al frente de la ONU termina el próximo 31 de diciembre, llega a Egipto en un momento marcado por las crecientes tensiones derivadas de la guerra lanzada a finales de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán, que ha provocado una crisis internacional con el bloqueo del estrecho de Ormuz.

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Asimismo, a principios de septiembre se reactivó la guerra del Yemen, donde los rebeldes hutíes han lanzado una ofensiva para hacerse con la costa suroccidental del mar Rojo y, a la vez, atacan a diario instalaciones energéticas y civiles de Arabia Saudí, que interviene en el conflicto desde 2015 al frente de una coalición militar.

De hecho, el Parlamento egipcio votará el próximo lunes si prestar apoyo militar a Arabia Saudí, en un momento en el que la monarquía petrolera busca diversificar sus alianzas y está teniendo problemas para interceptar los cientos de proyectiles lanzados por los hutíes.

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Mientras tanto, Egipto sigue con sus esfuerzos de mediación en la Franja de Gaza junto a Catar, Turquía y Estados Unidos, al tiempo que Israel continúa bombardeando el sur del Líbano, se está adentrando en territorio sirio y, por otra parte, la guerra de Sudán amenaza con expandir la crisis humanitaria regional. EFE