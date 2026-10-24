Nieves Rey (Dircom) sobre el impacto de la IA en el empleo y en los jóvenes: "Algunas tareas dejarán de ser necesarias"

Guardar

La directora general de la Asociación de Directivos de Comunicación (Dircom), Nieves Rey, considera que la inteligencia artificial (IA) "va a transformar funciones y algunas tareas dejarán de ser necesarias". "Lo que más me preocupa son los jóvenes: muchas de esas tareas eran su forma de aprender el oficio", indica.

En una entrevista concedida a Europa Press con motivo de la reciente publicación del estudio 'El impacto de la IA en la Comunicación y los Asuntos Corporativos', Nieves Rey sostiene que hay que "ofrecerles nuevas formas de practicar y asumir responsabilidades". "El factor humano seguirá siendo imprescindible, pero las empresas tienen que invertir en su gente y cuidar el relevo", apostilla.

PUBLICIDAD

La directora general de Dircom señala que la "gran ventaja" del uso de esta tecnología es que se pueden "hacer en minutos análisis que antes llevaban días, y explorar muchas más alternativas". "Los riesgos son los errores que parecen ciertos, los sesgos y que todos acabemos sonando igual. Tenemos que conocer bien esos límites", afirma la directiva de Dircom.

Según explica Nieves Rey, cada decisión sobre la IA afecta a la confianza, a la reputación y a la relación con empleados, clientes y ciudadanos, y ese es precisamente el "terreno" del dircom que "tiene que estar en la mesa desde el principio, junto a Tecnología, Legal y el resto de áreas".

PUBLICIDAD

La directora general de Dircom indica que el uso de la IA está ofreciendo "más capacidad". "Hoy podemos entender mejor qué preocupa a nuestros públicos, detectar antes los cambios en el entorno y analizar distintos escenarios antes de actuar", detalla.

Nieves Rey afirma que, "con esa información, Comunicación aporta más criterio a las decisiones de la empresa". "Hasta ahora, donde más hemos avanzado es en la producción de contenidos", apunta, para después indicar que "el siguiente paso es llevar la IA a la escucha, la medición y la anticipación de riesgos".

PUBLICIDAD

En este sentido, opina que la IA transforma las estrategias de comunicación "a mejor", con un matiz: "Si lo hacemos con cabeza: con objetivos claros, formando a los equipos y midiendo qué aporta realmente".

CÓMO AYUDA LA IA A LOS PROFESIONALES

En cuanto a la forma en que la inteligencia artificial ayuda a los profesionales, Rey cita, por ejemplo, su utilidad para convertir un documento técnico en un texto que "cualquiera pueda entender, o a adaptar una misma información a distintos formatos y públicos".

PUBLICIDAD

"Eso tiene mucho valor cuando permite que una persona entienda mejor una decisión y cómo le afecta. Pero simplificar no puede significar perder matices, y la creatividad nunca puede inventar datos, testimonios o imágenes que confundan", advierte.

Además, la directora general de Dircom agrega que "una información puede ser amena, pero siempre tiene que ser rigurosa". "Nuestra responsabilidad es ofrecer a los periodistas y restos de audiencias materiales claros, útiles y verificables", recuerda.

Respecto al papel del criterio profesional y la supervisión humana, la directiva defiende que "es fundamental de principio a fin". "Antes de usar la IA, hay que decidir para qué la necesitamos, con qué información y qué pasaría si se equivoca. Después, hay que contrastar las fuentes y comprobar que el resultado encaja con el contexto y con el objetivo", aclara.

PUBLICIDAD

También defiende que la supervisión debe ir en función del riesgo porque "no es lo mismo un borrador interno que un mensaje sobre salud, una crisis o una decisión que afecta a la plantilla"; y que "siempre tiene que estar claro quién valida y quién responde".

"Un texto puede estar muy bien escrito y aun así ser erróneo o inoportuno. Detectar eso es trabajo del profesional, porque la responsabilidad de lo que comunica una empresa siempre es de la empresa", advierte Rey.

REGLAS CLARAS Y FÁCILES DE APLICAR

Nieves Rey aboga por establecer "reglas claras y fáciles de aplicar" en el ámbito organizacional para garantizar un uso responsable, ético y respetuoso de la inteligencia artificial.

En este sentido, destaca la importancia de fijar qué herramientas se pueden utilizar, quién es responsable de cada cometido y qué procesos deben revisarse en función del riesgo, además de delimitar qué información se introduce en los sistemas para proteger la confidencialidad y los datos personales.

PUBLICIDAD

Asimismo, subraya la necesidad de verificar los datos, "vigilar" los sesgos y transparentar la generación de contenidos cuando una imagen, voz o testimonio generado con esta tecnología pueda confundirse con la realidad.

Rey cree que "hace falta más formación" ligada al trabajo real, tras recordar que el estudio de la asociación refleja que solo la mitad de los profesionales se siente preparada para liderar la incorporación de la tecnología y que la falta de capacitación es el principal freno entre las organizaciones que están empezando.

PUBLICIDAD

Según explica, "no basta" con aprender a manejar las herramientas, sino que es preciso saber evaluar los resultados, gestionar los riesgos y priorizar recursos. Para ello, reclama presupuesto y tiempo dentro de la jornada laboral, al tiempo que pone en valor que Dircom está ampliando su oferta formativa en materia de inteligencia artificial.

Para acompañar a los equipos y evitar que perciban la tecnología como un reto complicado, la directiva recomienda comenzar por escuchar sus preocupaciones y seleccionar junto a ellos casos de uso basados en ejemplos de su propio trabajo. Igualmente, considera fundamental que la dirección explique los objetivos que persigue con la inteligencia artificial y el modo en que cambiarán los roles profesionales.

PUBLICIDAD

En este contexto, Nieves Rey presenta una herramienta de autodiagnóstico lanzada por Dircom que permite a las organizaciones evaluar su nivel de madurez en la materia a través de 17 preguntas en cinco minutos.

Frente a los temores sobre la pérdida de cercanía, Rey asevera que "hay decisiones que deben seguir bajo responsabilidad humana", tales como valorar el impacto de un mensaje, gestionar situaciones delicadas o asumir las consecuencias de una comunicación equivocada. En situaciones de crisis, enfatiza la importancia de reconocer a los afectados y "comprometerse" con respuestas realizables.

A su juicio, la cercanía se construye escuchando y manteniendo relaciones continuadas. "La IA puede ayudarnos a preparar esa conversación, pero quienes representamos a la organización tenemos que estar presentes y responder por ella", detalla.

Por último, la directora general de Dircom aconseja a quienes deseen perder el miedo a la inteligencia artificial empezar por trabajar en "una tarea pequeña que conozca bien", utilizando información pública en herramientas autorizadas por la propia organización.