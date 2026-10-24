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Putin recibirá el 25 de octubre al presidente iraní en Moscú

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El presidente iraní, Masud Pezeshkian, se reunirá el próximo 25 de octubre en Moscú con el presidente ruso, Vladimir Putin, coincidiendo con la celebración de la Cumbre del Gas de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) que acoge la capital rusa.

Pezeshkian y su ministro de Petróleo, Hamid Bovard, se desplazarán a Moscú para participar en la VIII Cumbre de países exportadores de gas y está previsto que Pezeshkian y Putin se reúnan en el marco de la cumbre, según informa la agencia de noticias semioficial iraní Tasnim.

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El embajador iraní en Rusia, Kazem Yalali, ha destacado que el punto central de la reunión entre Pezeshkian y Putin será la cooperación económica y comercial.

"Durante este viaje, además de asistir a la cumbre de jefes de Estado de los países exportadores de gas, Pezeshkian se reunirá y dialogará con varios jefes de Estado presentes en Moscú. Asimismo, se ha programado un encuentro entre los presidentes de ambos países", ha informado el diario iraní 'Shargh'.

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"Los principales temas a tratar serán la cooperación económica y comercial entre Irán y Rusia", ha añadido.

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