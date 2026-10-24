Artistas mexicanos, chilenos o argentinos se unen en la antología 'Palabras para Gaza'

Guardar

Jaén (España), 24 oct (EFE).- Un total de 175 artistas de 13 países, entre ellos mexicanos, chilenos o argentinos, se dan cita en la antología solidaria 'Palabras para Gaza', impulsada por la Asociación Internacional Humanismo Solidario, presentado en la ciudad española de Jaén (sur) con el propósito de expresar su solidaridad con el pueblo palestino.

En la antología se dan cita 173 artistas participantes de 13 nacionalidades diferentes; México, Chile, Argentina, Cuba, Uruguay, Ecuador, Irak, Italia, España, Marruecos, Palestina, Siria y Túnez.

PUBLICIDAD

La obra destinará íntegramente los beneficios de su venta a la UNRWA, agencia de las Naciones Unidas que opera en Gaza en condiciones extremas poniendo en riesgo la vida de sus propios trabajadores.

"La generosa contribución de 173 artistas participantes reunidos en este volumen constituye un firme testimonio de compromiso ético y conciencia colectiva en un tiempo marcado, con demasiada frecuencia, por el individualismo más atroz, el extremismo y la indiferencia", destacó el editor español Pedro Molino.

PUBLICIDAD

A su juicio, 'Palabras para Gaza' es una "obra necesaria" como espacio donde el arte y la creación se afirman como herramientas de resistencia y esperanza, "capaces de recordarnos que el sentido de lo humano debe seguir latiendo en todas sus formas".

"Esta obra nos interpela en un momento en el que el Programa Mundial de Alimentos ha alertado de que no tiene fondos para atender y dar de comer a medio millón de gazatíes porque las ayudas internacionales se han recortado, especialmente de EE.UU., Alemania y Francia, para destinarlas a comprar armamento", añade Molino.

PUBLICIDAD

La antología fue coordinada por la poeta española Fuensanta Martín Quero, la escritora Aurora Gámez Enríquez y el escritor Pedro Molino Jiménez. EFE

gd/rro/jdm/alf