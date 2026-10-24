Roberto Veiga, el policía portuario cántabro que sueña con ser campeón del mundo

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Santander, 24 oct (EFE).- El cántabro Roberto Veiga ha sumado 23 medallas en el Campeonato Europeo de Policías y Bomberos celebrado en Vigo y, tras superar las 50 preseas internacionales en su trayectoria, ya prepara su próximo reto, el Mundial de Perth (Australia), donde el policía portuario destinado en el puerto de Alcúdia (Mallorca) aspira a cumplir "el sueño de proclamarse campeón del mundo".

Veiga ha repasado, en una entrevista con EFE, su participación en la competición europea, donde ha logrado 18 medallas de oro, dos de plata y tres de bronce, y ha avanzado sus próximas metas deportivas.

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En estos campeonatos, agentes de los cuerpos policiales y bomberos de distintos países compiten en diferentes disciplinas deportivas, una cita que Veiga compara con "una especie de Juegos Olímpicos".

Así, el policía portuario llegó a Vigo con el objetivo de alcanzar las 20 condecoraciones, una cifra que ha superado con creces gracias a su especialidad en natación y salvamento.

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Tras el esfuerzo realizado en el Campeonato de Europa, el deportista dedica estos días a recuperarse antes de afrontar el Campeonato del Mundo, previsto en Perth (Australia) en marzo de 2027.

En esta cita aspira a mejorar sus resultados anteriores y superar "el tercer cajón", ya que acumula cuatro bronces en su medallero particular.

Así, la preparación de Veiga combina los entrenamientos físicos con las sesiones en el agua, que compagina con sus jornada laboral.

Durante los días de trabajo realiza dos entrenamientos, uno de preparación física y otro de natación y, en sus jornadas libres, aumenta la carga con dos sesiones en el agua y una de preparación física.

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El deportista explica que suele comenzar por la mañana con el entrenamiento principal en la piscina y reserva la tarde para el trabajo físico y las sesiones centradas en la velocidad en el agua.

Aunque desarrolla su actividad profesional en Baleares, el cántabro confiesa el deseo de "volver a casa". No obstante, se muestra agradecido por el cariño y el apoyo que recibe de las personas que le acompañan en su día a día en el puerto de Alcúdia.

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En esta línea, Veiga reconoce que está "totalmente enfocado" en su preparación, aunque intenta reservar tiempo para quedar con amigos, viajar y "seguir disfrutando de la juventud".

Asimismo, cuida la alimentación, que considera un complemento del entrenamiento y que asegura mantener como un hábito.

El cántabro tiene planificado su futuro deportivo hasta el Mundial de Perth y, tras esa cita, se plantea hacer una pausa para recuperarse física y mentalmente antes de decidir cuáles serán sus siguientes objetivos.

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"Si consigo cumplir mi sueño de quedar campeón del mundo, tendré que darle una vuelta a ver qué viene después", explica Veiga, quien reconoce que conquistar el oro es "más un sueño que un objetivo", dada la dificultad y el alto nivel de la competición. EFE

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