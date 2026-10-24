Montoya se desmarca de la ruptura de Anita Williams y el 'jamonero': "Las malas lenguas no las sé"

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José Carlos Montoya ha reaparecido ante las cámaras y se ha pronunciado sobre la ruptura de su expareja, Anita Williams, con José Navarro, conocido como el 'jamonero'. La que fuera concursante de 'La isla de las tentaciones' confirmó que su historia con el cortador de jamón no había llegado a buen puerto al darse cuenta de que sus sentimientos no eran los mismos. "Es un chico maravilloso y estupendo, pero al final cuando una no siente no se puede forzar", explicó, dejando claro que entre ellos nunca llegó a existir una relación formal.

Ahora, Montoya ha reaccionado a esta noticia sin entrar en detalles sobre la situación sentimental de su ex. "Yo es que las malas lenguas, ya te digo, no las sé ni... Yo ahora mismo, ya te digo, las malas lenguas no", ha asegurado, dejando claro que prefiere mantenerse al margen de los comentarios y las especulaciones.

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"Yo tengo las manos atrás, que es lo único que tengo, lo único que me quita el sueño y, sobre todo, el estar emocionado de ver tanta gente especial aquí", ha añadido, antes de lanzar un mensaje conciliador: "A todos los seres humanos les deseo lo mejor del mundo entero. Yo creo que es lo más bonito y que les vaya a todo el mundo muy bien".

Por otro lado, el sevillano también ha hecho balance de su paso por televisión, una experiencia que considera que le ha aportado mucho tanto a nivel personal como profesional. "Mi paso por televisión creo que a día de hoy es muy positivo porque al final yo creo que todo es un aprendizaje en lo que te va poniendo en el camino que estamos realmente", ha reflexionado.

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"Las cosas bonitas están llegando y creo yo que eso ha sido parte por la televisión y por todo lo que he aprendido", ha reconocido, destacando también la importancia de saber "dónde uno tiene que estar y dónde se merece también estar". "Y yo me merezco hasta donde estoy", ha concluido.