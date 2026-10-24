Moscú expone obras de segunda mitad de XX donadas por los coleccionistas alemanes Ludwig

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Moscú, 24 oct (EFE).- El Museo Zilart de Moscú expone estos días "Obras maestras del arte de la segunda mitad del siglo XX", donadas por la pareja de coleccionistas alemanes Peter e Irene Ludwig, conocidos, en particular, por su gran colección de las obras de Pablo Picasso.

La exposición cuenta con más de 100 obras, que abarcan varios movimientos artísticos, entre ellos el pop art estadounidense, el neoexpresionismo alemán, además de trabajos de artistas latinoamericanos y rusos.

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Nada más acceder a la muestra, al visitante le recibe un cuadro de Peter Ludwig, hecho por Andy Warhol.

El empresario y mecenas alemán, que en su día adquirió junto con su esposa todas las joyas expuestas ahora en Moscú, posó para Warhol en 1980 y una de las fotografías que le hizo el artista sirvió luego para pintar el retrato expuesto estos días en Moscú.

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Otra de las obras que atraen la atención del público nada más entrar en la sala, es el cuadro Cabezas grandes de Pablo Picasso, de 1969.

Se trata de uno de los muchos trabajo del genio malagueño que en su momento nutrían la colección del matrimonio Ludwig y de ahí fueron a parar a varios museos del mundo.

La muestra moscovita cuenta además con Ruinas de Roy Lichtenstein, una obra maestra del pop arte frente a la que se paran todos los visitantes para apreciarla en detalle durante unos instantes.

Al fondo de la sala de Zilart que expone las obras donadas por los Ludwig se encuentran también los trabajos de los artistas cubanos Belkis Ayón, Luis Gómez y Alejandro Aguilera.

La exposición estará disponible en Moscú hasta el 7 de febrero, cuando los cuadros regresarán al Museo Ruso de San Petersburgo, su lugar permanente de exposición.

El matrimonio Ludwig donó los trabajos expuestos hoy en Moscú al Museo Ruso en la década de los 1990.EFE

(foto) (vídeo)