Luis Calzado, primer español elegido mejor portero de hockey hierba del mundo

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El internacional español de hockey sobre hierba Luis Calzado ha sido elegido mejor portero del mundo por la Federación Internacional de Hockey (FIH), convirtiéndose en el primer español que recibe este galardón.

La federación rectora del hockey hierba mundial premia así el gran año del guardameta barcelonés, de 25 años, que en 2026 se ha colgado la medalla de plata en el Mundial con los 'RedSticks' y que ha conquistado la Euroliga masculina de hockey hierba (EHL) con el SV Kampong neerlandés.

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De esta manera, Calzado, primer portero de su país en recibir esta distinción, se une a otros referentes del hockey español reconocidos por la FIH, como Pol Amat, elegido mejor jugador del mundo en 2008; y Santi Freixa, distinguido como mejor jugador joven en 2004.

"Recibir el premio a mejor portero del mundo es un honor enorme. Pero, cuando pienso en lo que significa este reconocimiento, es inevitable echar la vista atrás y pensar en todo el camino que me ha traído hasta aquí", señaló Calzado.

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Después de desarrollar toda su carrera en el RC Polo de Barcelona, Calzado abandonó el club en 2025 para marcharse a Países Bajos con el SV Kampong. "Ha sido un año exigente, con momentos complicados y mucho aprendizaje, pero también un año de grandes experiencias y de momentos inolvidables, como ganar la EHL. En el SV Kampong he tenido la suerte de encontrar compañeros que me han respaldado desde el primer día y que me han empujado a seguir adelante, especialmente cuando las cosas se hacían más difíciles", recordó.

Además, el deportista catalán recalcó que este premio es "el reflejo de un camino mucho más largo". "Desde mis años en el Polo, que han sido fundamentales para formarme como jugador y como profesional, hasta todo lo vivido esta temporada", indicó.

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También rememoró la plata con España en el Mundial, donde los 'RedSticks' volvieron a disputar una final 28 años después. "Con la selección, cerrar el año con una plata mundial tiene un significado enorme. Después de 28 años, España ha vuelto a disputar una final mundialista, y creo que eso es algo que va mucho más allá del resultado. Es una motivación enorme para este grupo de locos, una señal de lo que podemos conseguir juntos y de las ganas que tenemos de seguir dando pasos adelante", expresó.

"Tanto los compañeros como el staff han sido fundamentales durante este camino y, especialmente en este tramo final, me han dado muchísima confianza y la oportunidad de disfrutar al máximo de lo que estábamos viviendo", agradeció. "Estoy muy orgulloso de todo lo que ha significado este año para mí y de cómo ha terminado. También de haber podido contar con tanta gente que ha confiado en mí, me ha exigido y me ha ayudado a dar lo mejor de mí. Al final, cada uno tiene que responder cuando le toca, pero tener a las personas adecuadas alrededor marca la diferencia. Me siento un afortunado", confesó.

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Por último, aseguró que este galardón le ayudará a afrontar futuros retos. "Ahora toca seguir trabajando con la misma exigencia y ambición, con ganas de seguir mejorando y, sobre todo, de ayudar a mis equipos a conseguir nuestros objetivos y levantar títulos juntos. Este premio es muy especial, y compartirlo con los míos es lo que realmente le da sentido. Acabar el año así es una auténtica pasada", finalizó.