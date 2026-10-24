Bolivia transforma residuos plásticos en combustible ante la escasez y el alza de precios

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Gabriel Romano Burgoa

Laja/Cochabamba (Bolivia), 24 oct (EFE).- Emprendedores del campo y estudiantes en Bolivia comenzaron a producir combustibles mediante procesos de pirólisis o purificación de residuos plásticos a altas temperaturas, como una alternativa ante el desabastecimiento y aumento del costo de los carburantes.

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Algunos de estos proyectos comenzaron en 2024, cuando empezó el desabastecimiento de combustibles debido a la escasez de divisas y al desvío de gasolina y diésel hacia mercados de países vecinos, donde se vendían a precios superiores al entonces valor subsidiado de 3,74 bolivianos (0,5 dólares, según el tipo de cambio de entonces).

La escasez también provocó largas filas en las estaciones de servicio y la aparición de un mercado negro, una situación que cambió cuando el Gobierno del presidente boliviano, Rodrigo Paz, eliminó en septiembre pasado la subvención al diésel y estableció su costo a 17,95 bolivianos (1,83 dólares).

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En ese contexto, el agricultor Etson Machaca gestó hace dos años, junto a algunos familiares y amigos suyos, la construcción de una pequeña planta de pirólisis en Ancocala, una comunidad altiplánica del municipio de Laja, a 38 kilómetros al oeste de La Paz.

El proyecto se basó en los conocimientos de Machaca y en la búsqueda de información en internet, con la intención de producir su propio combustible para las labores de siembra y la elaboración de forraje para el ganado.

"Por la escasez de combustible nos hemos hecho una pequeña planta", dijo Machaca a EFE.

En un espacio de su vivienda, Machaca habilitó un área para separar los envases plásticos, materia prima para la producción de gasolina. En otro sector tiene apilados neumáticos de goma y almacena aceite usado de vehículos para elaborar diésel.

El proceso comienza con la limpieza y trituración de los plásticos, que se introducen en un "reactor" artesanal, una especie de caldero construido con arcilla y ladrillo que se calienta empleando garrafas o botellones de gas licuado de petróleo (GLP).

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De este proceso se obtiene un primer filtrado, un líquido oscuro similar al petróleo, que luego se somete nuevamente al calor hasta conseguir un combustible lo suficientemente limpio para utilizarlo en máquinas o tractores, algo que hasta ahora no le ha generado problemas, según explicó.

Machaca señaló que con 2,5 kilos de plástico puede obtener un litro de gasolina, mientras que con 1,5 kilos de goma puede extraer un litro de diésel. Además, indicó que de cada 100 litros de aceite de motor usado puede obtener hasta 70 litros de combustible.

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En la ciudad central de Cochabamba, Flavio Aguilar, profesor de un centro de formación técnica para jóvenes de secundaria, implementó un proyecto para producir combustibles a partir de la recolección de residuos plásticos.

El sistema que diseñó Aguilar junto a sus estudiantes opera bajo una lógica similar, aunque el prototipo fue construido para procesar únicamente entre cinco y seis kilos de material. Las proporciones de producción, sin embargo, son similares a las descritas por Machaca.

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"La importancia de este proyecto es la reducción de la contaminación del medio ambiente y hacer una planta autosustentable y poder colaborar a la sociedad en esta crisis de los combustibles", afirmó Aguilar a EFE.

También en el departamento oriental de Santa Cruz, considerado el motor económico de Bolivia, han surgido varias iniciativas para obtener combustibles sintéticos mediante pirólisis en la estatal Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM) y en el municipio de San Julián.

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El Gobierno de Bolivia aprobó a principios de octubre un decreto que permite producir biogás o biometano a partir de residuos orgánicos para autoconsumo.

Además, en el Parlamento se presentaron dos propuestas de ley para regular la producción, el almacenamiento, el transporte y la comercialización de combustibles sintéticos obtenidos mediante pirólisis de productos derivados del petróleo, tomando como referencia algunas experiencias desarrolladas en Brasil y Argentina. EFE

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(foto)(video)