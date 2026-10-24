Mélenchon emplaza a Macron a "ceder" porque de lo contrario "no le quedará más remedio que dimitir"

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El candidato presidencial francés de izquierda Jean-Luc Mélenchon, ha instado al presidente francés, Emmanuel Macron, a "ceder" ante las movilizaciones sociales porque considera que de lo contrario "no le quedará más remedio que dimitir".

"Aún tiene tiempo de ceder" a las demandas de los estudiantes de secundaria, origen de las protestas, ya que "después de eso, no le quedará más remedio que dimitir", ha declarado Mélenchon desde la manifestación que se celebra este sábado en París.

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El líder de La Francia Insumisa ha elogiado la "magnífica respuesta masiva, caracterizada por la disciplina colectiva y el autocontrol" tras los disturbios del pasado sábado.

"Es un momento muy hermoso en la historia de los movimientos populares de nuestro país (...). Esto se repetirá cada semana", ha augurado y ha resaltado que "tienen una huelga general acechándoles", en referencia a la convocatoria para el próximo 5 de noviembre. "O bien el señor Macron cede de inmediato, o se verá obligado a hacerlo en circunstancias mucho más arriesgadas", ha advertido.

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Mélenchon ha criticado por otra parte las decisiones de las autoridades tales como la limitación del derecho de manifestación o el cambio del recorrido de la protesta parisina.

"El poder" reúne "las condiciones para el desorden": "Todo está ahí para provocar una explosión, ha planteado. "No nos hagan perder más el tiempo, cesen las provocaciones como la de hoy, que es despreciable", ha añadido.

El responsable de izquierda ha apelado al "sentir popular" y a "la disciplina necesaria para que todo transcurra bien".