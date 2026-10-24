(Previa) El Betis quiere consolidarse en 'Champions' en Balaídos

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El Real Betis busca este domingo ante el RC Celta en ABANCA Balaídos (16.15 horas) coronar su gran semana y asentarse en posiciones 'Champions' de LaLiga EA Sports, en una décima jornada en la que la Real Sociedad tratará de firmar su cuarta victoria liguera consecutiva ante el Levante UD (18.30 horas) y en la que el Athletic Club espera ganar más de mes y medio después ante el Getafe CF (14.00 horas).

El cuadro verdiblanco, que arrancó la jornada cuarto con 19 puntos, a ocho ocho del líder FC Barcelona, llega a Vigo tras cosechar un nuevo triunfo ante el Feyenoord (1-0), gracias a un solitario gol de Isco, en la Liga de Campeones, una competición en la que mantiene el pleno tras tres encuentros.

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En LaLiga, en cambio, vio frenada su racha de cinco partidos sumando -cuatro victorias y un empate- al caer ante el Barça (2-5), un tropiezo que permitió al Real Madrid (21) superarle en la clasificación. Ahora, los de Manuel Pellegrini tratarán de reconducir su rumbo, una empresa que afrontan sin Facundo Bernal, expulsado por una agresión a Lamine Yamal que le costó una sanción de cuatro encuentros, ni los lesionados 'Cucho' Hernández y Junior Firpo.

Enfrente, los gallegos han tomado aire después de enlazar dos triunfos por primera vez este curso, el de la jornada anterior ante el Deportivo Alavés (2-1) y el de Liga Europa ante el Celtic en Glasgow (1-2). Los de Claudio Giráldez buscarán su séptima fecha seguida puntuando en la competición doméstica.

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Con 11 puntos, el cuadro vigués arrancó la jornada a tres de los puestos europeos, mientras que la zona de descenso queda cuatro por debajo. Eso sí, el preparador celeste tendrá que lidiar con hasta cinco bajas: Borja Iglesias, Miguel Román, Carl Starfelt, Jones El-Abdellaoui y Álvaro Núñez.

LA REAL BUSCA SU CUARTO TRIUNFO CONSECUTIVO ANTE EL LEVANTE

En Anoeta, la Real Sociedad quiere prolongar ante el Levante su buen momento. Los donostiarras han ganado cuatro de sus últimos seis duelos disputados, incluido el del pasado martes en casa del Lilleström (0-6) en la fase de liga de la Liga Europa, su primer triunfo en la competición continental.

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Valencia CF (2-3), RC Deportivo de A Coruña (3-2) y Málaga CF (2-5) han sido sus víctimas en las jornadas ligueras más recientes, y los resultados les han situado en la quinta posición con 16 unidades, a tres de la zona 'Champions' y cuatro sobre los primeros aspirantes a meterse en puestos europeos. Ni Álvaro Odriozola, Jon Aramburu ni Luken Beitia podrán ayudar a sus compañeros, aunque Yangel Herrera, que no viajó a Noruega, estará disponible para Pellegrino Matarazzo.

Por su parte, el Levante cortó una serie de cinco partidos sin ganar -tres empates y dos derrotas- al imponerse el miércoles al Athletic Club en el choque aplazado de la sexta jornada (3-1), un resultado que ofreció algo de respiro a los granotas.

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Los de Luís Castro manejan en estos momentos diez puntos y tienen una renta de tres sobre los puestos de peligro, por lo que buscarán refrendar la mejoría experimentada ante los vascos, algo por lo que tendrán que luchar sin los lesionados Hugo Sotelo y Enzo Bardelli y con la duda del tocado Adrián de la Fuente.

ATHLETIC-GETAFE, DUELO PARA DAR UN PASO ADELANTE

Por último, el Athletic Club y el Getafe CF, empatados ambos a nueve puntos -aunque los bilbaínos con un partido menos-, esperan dar un paso adelante este domingo en San Mamés, que además permitiría a los azulones olvidar la polémica suscitada esta semana por el cruce de declaraciones entre su entrenador, José Bordalás, y su presidente, Ángel Torres.

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Los de Edin Terzic arrastran cuatro choques sin vencer, incluido el aplazado de este miércoles en el Ciutat de València, y a pesar de contar con un partido menos cuentan con dos unidades de renta sobre la zona de descenso. Sin embargo, son el cuarto equipo menos goleador (8), pero a cambio son el tercero menos goleado (9).

Enfrente, un Getafe que marca menos que nadie (5) y que necesita dejar atrás cuatro encuentros sin conseguir la victoria, los últimos en LaLiga ante el Rayo Vallecano (1-1) y en Conference League frente al Lugano (2-5) en una semana en la que Bordalás cargó contra la confección de la plantilla y Torres le respondió que tiene "la cara de cemento".

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El preparador azulón recuperará a Enes Ünal, pero no podrá contar con Dakonam Djené, expulsado ante los vallecanos, ni con los lesionados Christantus Uche, Juanmi Jiménez, Orel Mangala y Zaid Romero. Los 'leones', por su parte, llegan sin Aymeric Laporte, que vio la roja ante el Levante, ni Oihan Sancet, Gorka Guruzeta y Unai Egiluz, todos por lesión.

--PROGRAMA DEL DOMINGO EN LALIGA EA SPORTS.

Athletic Club - Getafe CF. Hernández Hernández (C.Las Palmas) 14.00.

RC Celta - Real Betis. Díaz de Mera Escuderos (C.C-manchego) 16.15.

Real Sociedad - Levante UD. Alberola Rojas (C.C-manchego) 18.30.

FC Barcelona - Real Madrid. Martínez Munuera (C.Valenciano) 21.00.