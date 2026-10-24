La Municipalidad de Lima inaugura biblioteca con colección del pintor Fernando de Szyszlo

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Lima, 24 oct (EFE).- La Municipalidad de Lima inauguró una biblioteca pública que preserva el legado del pintor Fernando de Szyszlo, al reunir más de 6.000 libros de la colección personal del artista, quien falleció en octubre de 2017 y fue uno de los grandes amigos del premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa.

La municipalidad informó en un comunicado que la biblioteca se encuentra en el Museo Metropolitano de Lima y fue inaugurada este viernes por el alcalde de la capital peruana, Renzo Reggiardo, con obras de literatura, historia, ciencias sociales, filosofía, cine y arte donadas por la familia de De Szyszlo.

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"Asumimos la responsabilidad de preservar este legado y facilitar el acceso al conocimiento. Esta biblioteca abre sus puertas para que más vecinos puedan aprender, investigar y descubrir nuevas ideas", indicó.

La municipalidad señaló que la 'Biblioteca Fernando de Szyszlo' abrirá sus puertas al público desde el próximo lunes en el Museo Metropolitano de Lima, ubicado en el centro histórico de la capital peruana.

La iniciativa fue posible gracias a la donación de la colección personal del artista, "que reflejan la amplitud de los intereses culturales", agregó.

En ese sentido, el fondo bibliográfico también incluye publicaciones sobre historia del arte, arte precolombino, pintura y escultura, además de biografías y libros dedicados al pintor por diversos autores, entre ellos el premio Nobel 2010 Mario Vargas Llosa, quien fue uno de sus grandes amigos.

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"Queremos que este espacio despierte la curiosidad de los jóvenes, acerque el arte a nuevos públicos y permita conocer mejor el pensamiento y las influencias de Fernando de Szyszlo. Que quienes nos visiten encuentren aquí una oportunidad para ampliar sus conocimientos y desarrollar sus propios intereses", apuntó Reggiardo.

La municipalidad añadió que con la inauguración de la biblioteca amplía la oferta cultural del Museo Metropolitano de Lima y fortalece sus acciones de preservación del patrimonio bibliográfico.

"Gracias a la donación, este valioso patrimonio queda al alcance de las nuevas generaciones", concluyó. EFE