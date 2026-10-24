La diputada australiana Helen Haines mejora y permanece estable tras ser atropellada

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Sídney (Australia), 24 oct (EFE).- La diputada independiente australiana Helen Haines ha mejorado su estado de salud y permanece grave pero estable en un hospital de Melbourne, cinco días después de ser atropellada frente a su oficina electoral en Wangaratta, en el estado de Victoria (sur), en un suceso que la Policía investiga como un posible ataque deliberado.

Haines, de 65 años, sufrió heridas de extrema gravedad el lunes, cuando quedó atrapada entre vehículos, y los médicos tuvieron que amputarle ambas piernas, según confirmó su marido, Phil Haines, quien expresó su esperanza en la recuperación de la parlamentaria.

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El hospital Alfred de Melbourne informó este sábado de que la condición de la diputada había pasado de crítica a grave pero estable, en la primera mejoría comunicada desde su traslado al centro sanitario.

El presunto autor, de 43 años y residente en Tarrawingee, se enfrenta a varios cargos relacionados con el incidente. La Policía de Victoria considera que el atropello pudo ser intencionado, aunque las circunstancias y los motivos del suceso siguen bajo investigación.

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El caso ha conmocionado a Wangaratta, una localidad de unos 20.000 habitantes, donde vecinos y simpatizantes han depositado flores y mensajes frente a la oficina electoral de Haines. También se celebraron vigilias con velas en distintos puntos del país para mostrar su apoyo a la diputada.

La familia pidió que las donaciones se destinaran a la organización Save the Children Australia en lugar de enviar flores. La iniciativa ha recaudado cerca de un millón de dólares australianos (625.000 euros), según la cadena pública ABC.

El marido de la parlamentaria describió el miércoles a Haines como una persona compasiva y solidaria, y destacó su fortaleza ante la gravedad de las lesiones, además de agradecer las muestras de apoyo recibidas durante los últimos días.

El suceso ha generado una amplia reacción entre sus compañeros políticos y la comunidad local, que permanece pendiente de la evolución de la diputada mientras continúa su recuperación. EFE