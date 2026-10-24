La Fiscalía investiga al exfiscal Jáuregui por el operativo de la CIA en Chihuahua entre reproches

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La Fiscalía de México ha abierto una investigación contra el exfiscal general de Chihuahua, César Jáuregui, --detenido traición a la patria en el marco del operativo llevado a cabo el pasado abril en el que participaron agentes de Estados Unidos sin el conocimiento del Gobierno Federal-- después de que la gobernadora de la región, María Eugenia "Maru" Campos, trasladara sus acusaciones a la institución.

La fiscal general de México, Ernestina Godoy, ha confirmado que Campos responsabilizó entonces al exfiscal por la intervención de agentes extranjeros en un operativo del que no tenía conocimiento el Gobierno mexicano, formalizando así la investigación y confirmando la versión de la presidenta, Claudia Sheinbaum.

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En declaraciones a los medios de comunicación, Godoy ha explicado que Campos acudió a su oficina por iniciativa propia y que la información que le proporcionó abrió una nueva línea de investigación de la Fiscalía. De esta manera, la fiscal ha afirmado que ambas acordaron que Campos conocía así los delitos federales, como el de traición a la patria, que se imputarían al exfiscal de Chihuahua.

"Lo que ella me comentó en aquel momento es que quien había tenido la responsabilidad de todo lo que ya sabemos que sucedió en Chihuahua con la intervención de agentes extranjeros era su exfiscal y que era una persona corrupta que tenía casinos y que tenía prestanombres", ha matizado Godoy, en declaraciones recogidas por 'El Sol de México'.

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Esta versión 'choca' con la proporcionada por la gobernadora, quien ha negado haber señalado a Jáuregui como responsable y ha asegurado que el Gobierno de Sheinbaum ya sabía que ella desconocía la presencia de agentes de la CIA en la entidad y que también tenía información sobre presuntas irregularidades del exfiscal, y que, por ello, no era necesario que ella las señalara.

Asimismo, ha señalado que la acusación de traición a la patria contra el exfiscal ha sido "desproporcionada" y ha sostenido que la imputación corresponde a un "Gobierno que proviene de un Estado fascista".

"Ellos sabían que yo no estaba enterada de los agentes norteamericanos, no voy a decir quién, pero ellos mismos me lo dijeron al día siguiente del narcolaboratorio. Dos, ellos también sabían cuál era el actuar de César Jáuregui y ya tenían información acerca del exfiscal. Entonces no me pueden decir que yo lo acusé", ha defendido, en declaraciones recogidas por el diario 'Animal Político'.

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Además, Campos ha desvelado una tensa reunión con la presidenta el pasado 19 de septiembre en Ciudad de Juárez, donde ambas cruzaron acusaciones por la injerencia de los agentes extranjeros en suelo mexicano. Así, mientras las investigaciones de la Fiscalía avanzan su curso, el panorama político en Chihuahua se mantiene bajo máxima tensión institucional.

Jaúregui se encuentra bajo custodia por dos órdenes de detención, una de la Fiscalía de Chihuahua, por delitos de ejercicio ilegal del servicio público y otra de la Fiscalía General de México, esta por traición a la patria, al permitir la participación de cuatro agentes de la CIA en actividades de la Agencia Estatal de Investigación desde octubre de 2025 hasta el operativo del pasado abril contra un laboratorio de drogas.

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El caso trascendió a raíz de la muerte de dos de efectivos estadounidenses en un accidente de tráfico cuando regresaban de dicha operación en el municipio de Morelos.