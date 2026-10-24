El grupo europeo E4 se une a otros cuatro países regionales para buscar soluciones en Irán y en el mar Negro

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El ministro de Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, ha anunciado este viernes que un grupo formado por ocho países, entre ellos socios europeos y regionales, tienen la intención de colaborar para encontrar soluciones al conflicto en Irán y garantizar así la libertad de navegación en el mar Negro.

El grupo E4 --integrado por Alemania, Francia, Reino Unido e Italia-- y el grupo R4 --formado por Turquía, Egipto, Pakistán y Arabia Saudí-- se ha reunido en Estambul para hablar sobre la "necesidad compartida" de "prevenir una mayor escalada en el Estrecho de Ormuz y en Bab el Mandeb", según ha compartido el diplomático alemán en sus redes sociales.

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Wadephul ha asegurado que el "objetivo es encontrar un punto de entrada a la salida", en referencia a estos conflictos prolongados que están causando estragos en la economía mundial. Además, ha confirmado que "están listos" para explorar "nuevos enfoques diplomáticos" para contribuir a restaurar la "estabilidad y libertad de navegación", afirmando que no es una "tarea fácil".

Por otro lado, también ha manifestado la preocupación de los ocho países por el mar Negro, donde "los ataques de Rusia a los envíos de grano amenazan la seguridad alimentaria" y ha manifestado por otro lado su intención de "explorar nuevas formas de ayudar a garantizar que el grano llegue a quienes lo necesitan".

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Por su parte, el ministro de Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, ha afirmado que ambos grupos coinciden en que las "discrepancias deben resolverse mediante el sentido de pertenencia regional" a través del "diálogo" y la "diplomacia", en un comunicado publicado en sus redes sociales.

Además, ha asegurado que Turquía seguirá "asumiendo su responsabilidad" en la solución de los "asuntos regionales" y ha celebrado la "continuidad" de la iniciativa para contribuir a la "paz y la estabilidad en su región y más allá".

A su vez, el representante de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, ha celebrado el trabajo en una "solución diplomática" para resolver las principales crisis en Oriente Medio y en el Golfo. Asimismo, ha sostenido que "confían" en este grupo de trabajo para abordar de "manera eficaz" los problemas derivados de los "precios del petróleo y del gas" y para "mitigar la crisis económica y social" a la que se enfrentan, según ha dicho en sus redes sociales.

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Así, el ministro alemán ha confirmado junto a sus homólogos en la capital turca que esta reunión es un "comienzo" y que la próxima tendrá lugar en Alemania, cuya fecha aún está por determinar, asegurando que espera con "interés" a sus socios para "continuar con este diálogo".