Perú afirma que Petroperú dejó atrás su crisis con un resultado positivo de 600 millones

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Lima, 23 oct (EFE).- El ministro de Economía y Finanzas de Perú, Elmer Cuba, aseguró este viernes que la petrolera estatal Petroperú registra en lo que va de año un resultado positivo de 600 millones de dólares antes de impuestos y depreciación, con lo que, a su juicio, ha dejado atrás la grave crisis financiera que obligó al Gobierno a aprobar varios rescates.

El ministro recordó en una entrevista con la emisora RPP que la empresa “hace un par de años tuvo pérdidas de 1.000 millones de dólares”, mientras que el año pasado su resultado antes de impuestos y depreciación “fue de cero”.

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“En lo que va del presente año, ya cambió y ahora está en 600 millones de dólares en positivo. Entonces, ese hueco del cual se hablaba ya no es tal”, añadió.

Cuba respondía así al exministro de Economía Alfredo Thorne, quien ha puesto en duda que el déficit fiscal pueda limitarse al 2,4 % del producto interno bruto (PIB) previsto para 2027 y lo sitúa por encima del 4 %, debido a la situación de Petroperú, a la compra de aviones de combate F-16 a Estados Unidos y a las leyes de gasto aprobadas por el anterior Congreso.

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En el primer semestre de este año, Petroperú alcanzó una utilidad neta de 121 millones de dólares y revirtió la pérdida de 278 millones de dólares reportada en el mismo periodo del 2025, según anotó la agencia estatal Andina.

Sin embargo, en marzo pasado, la firma petrolera recibió un nuevo apoyo financiero del Estado peruano de más de 500 millones de soles (145,8 millones de dólares) para cumplir con el pago de sus deudas y evitar la suspensión de sus operaciones.

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Además, en mayo último, el gobierno peruano aprobó solicitar a la banca internacional una línea de crédito de 2.000 millones de dólares para que Petroperú pueda seguir suministrando combustibles en la Amazonía, donde abastece el 80 % de ese mercado local.

A raíz de su crisis financiera, Petroperú había reducido el refinamiento de crudo a 65.000 barriles diarios, a pesar de que la refinería de Talara, cuya modernización agravó su capacidad financiera al costar unos 6.000 millones de dólares, tiene una capacidad para 95.000 barriles.

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La empresa reportó pérdidas acumuladas por 468 millones de dólares en 2025, que representaron el 54,5 % de su patrimonio, y con una caída de ventas de 2,5 % respecto a 2024. EFE