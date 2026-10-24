El Real Madrid termina de preparar el clásico y Asencio vuelve a pisar el césped

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Madrid, 24 oct (EFE).- El Real Madrid completó este sábado la última sesión de entrenamiento antes de visitar al Barcelona para el primer clásico de la temporada (domingo, 25 de octubre, 20.00 horas GMT), con todos los jugadores disponibles a excepción de los lesionados Rodrygo y Raúl Asencio, quien saltó al césped a entrenar en solitario.

22 jugadores de campo de la primera plantilla estuvieron presentes durante toda la sesión sobre el césped de la Ciudad Deportiva de Valdebebas, como ya es costumbre en esta temporada, además de los guardametas, que trabajaron primero por su cuenta y después con el grupo en los ejercicios con portería.

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En los primeros quince minutos, abiertos a los medios de comunicación, los jugadores completaron los habituales ejercicios de activación, para después hacer dos rondos. La sesión continuó con ejercicios de posesión y presión y terminó con lanzamientos a portería, según informó el club.

La gran novedad del entrenamiento fue la presencia sobre el césped de Raúl Asencio, después de haberse sometido a una intervención quirúrgica por una fractura por estrés en su tibia derecha. El central comenzó la sesión más tarde y se entrenó en solitario. Por su parte, Ferland Mendy volvió a completar el entrenamiento con el grupo, si bien todavía no ha entrado en ninguna convocatoria.

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Al margen del francés y el español, Jose Mourinho solamente cuenta con la baja de Rodrygo por lesión, además de la ausencia por sanción de un Vinícius Júnior que cumplirá ante el Barcelona el segundo de los cuatro encuentros de suspensión que le impuso el Comité de Competición tras su expulsión ante el Villarreal por agarrar del pelo a Nathan Saliba.

El Real Madrid disputa este domingo el encuentro de la décima jornada de LaLiga EA Sports contra el Barcelona, el primero de un tramo de tres partidos consecutivos fuera de casa en la competición doméstica. En su último cruce liguero, los de Mourinho se impusieron al Sevilla por 4-1, y vencieron al Leipzig por el mismo resultado en su compromiso intersemanal europeo.

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El Barça lidera la clasificación de la Primera División española con 27 puntos, seis más que el Real Madrid, que es tercero, por detrás del Atlético de Madrid (22). EFE

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