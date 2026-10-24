El fenómeno de El Niño avanza en Ecuador y alcanzará su máxima intensidad a finales de año

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Quito, 23 oct (EFE).- El fenómeno climático de El Niño se fortalece en Ecuador y se estima que alcanzará su máxima intensidad hacia finales de 2026, según un informe difundido en X por el Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada de Ecuador (Inocar) este viernes.

El informe señaló que el evento se encuentra "activo y en fortalecimiento", con un calentamiento "excepcionalmente intenso" del océano frente a las costas ecuatorianas.

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En concreto, los expertos registraron anomalías de temperaturas de hasta 5,2 grados centígrados por encima de lo habitual en el mar próximo a las costas de Ecuador y Perú.

Por ejemplo, entre las islas Galápagos y Ecuador continental se detectaron temperaturas de entre 23 y 24 grados a unos 100 metros de profundidad, lo que favorece la persistencia del calentamiento y limita el aporte de aguas frías y nutrientes.

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Estas condiciones repercuten en las precipitaciones, especialmente en la costa, donde se han registrado lluvias extraordinarias.

En cambio, en las regiones de la sierra andina y de la amazonía se registraron déficits de lluvias.

El informe también mencionó que el calentamiento del océano afecta a la actividad pesquera, con una menor posibilidad de especies como la macarela y la merluza, debido a la reducción de nutrientes, mientras que se han incrementado las capturas de pinchagua.

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Por ello, recomiendan reforzar las medidas de preparación ante posibles crecidas e inundaciones, especialmente en el litoral ecuatoriano. EFE