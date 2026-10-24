Detienen a cuatro disidentes de las FARC en una operación en el noroeste de Colombia

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Bogotá, 24 oct (EFE).- Las autoridades colombianas detuvieron a cuatro miembros de una disidencia de las FARC en una operación ejecutada en el departamento de Bolívar (norte), informó este sábado el presidente Abelardo de la Espriella.

"En una operación conjunta de nuestra Policía Nacional, el Ejército Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana y la Fiscalía General de la Nación, fueron capturados cuatro integrantes de las disidencias de las FARC, entre ellos alias Brayan Veneco, uno de los delincuentes más buscados de Antioquia (noroeste)", expresó De la Espriella en X.

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El mandatario señaló que durante la operación fueron incautados un fusil, una pistola, 921 cartuchos, tres explosivos improvisados y material de intendencia militar del Estado Mayor Central (EMC), una disidencia de la desmovilizada guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

"Esta estructura, vinculada a alias Jhon Fiera, es señalada de cometer homicidios selectivos, extorsiones, secuestros y amenazas contra líderes sociales, defensores de derechos humanos y firmantes del Acuerdo de Paz. ¡Que les quede claro a los bandidos: no tienen dónde esconderse y no habrá refugio para la criminalidad!", agregó el presidente.

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El EMC es la mayor disidencia de las FARC y está liderado por Néstor Gregorio Vera, alias "Iván Mordisco", el criminal más buscado de Colombia. EFE