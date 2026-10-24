Al menos dos muertos y decenas de heridos en nuevos ataques israelíes en Gaza, pese al alto el fuego

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Al menos dos civiles palestinos, uno de ellos una niña, han muerto en nuevos ataques de las fuerzas israelíes en la Franja de Gaza, donde también se han registrado decenas de heridos, en medio de un repunte de los bombardeos y los disparos en distintos puntos del enclave, a pesar del acuerdo de alto el fuego alcanzado en octubre de 2025 al hilo de la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para el futuro del territorio.

Uno de los fallecidos ha sido identificado como Mohamed Anan al Rawagh, quien ha perdido la vida en un ataque con misil lanzado por un dron israelí contra un grupo de personas cerca del Estadio de Palestina, en el barrio de Al Rimal, al oeste de la ciudad de Gaza. El bombardeo ha dejado además tres heridos, uno de ellos en estado grave. Por otra parte, Fatima Abu al Laban ha fallecido por disparos israelíes en Tel al Dahab, al noroeste de Beit Lahia, en el norte de la Franja, según el medio palestino Filastín.

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La ofensiva ha incluido el lanzamiento de dos proyectiles contra viviendas habitadas en la calle Salá al Din, cerca del cruce de Shujaia, en el este de la ciudad de Gaza, que han provocado daños materiales y heridos. Asimismo, se han registrado intensos disparos en Al Tuffá, detonaciones de explosivos lanzados por drones y fuego de buques militares contra la costa.

Según el mismo medio, los bombardeos de artillería han alcanzado también áreas al norte de Beit Lahia y zonas situadas entre Jan Yunis y Deir al Balá. Además, vehículos militares israelíes han abierto fuego en los alrededores del puente de Wadi Gaza.

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Las autoridades palestinas han denunciado estos ataques como nuevas "violaciones del acuerdo de alto el fuego".

El Ministerio de Salud gazatí, controlado por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), ha elevado este sábado a 74.540 los palestinos fallecidos y a 175.678 los heridos desde el comienzo de la guerra el 7 de octubre de 2023. Asimismo, han señalado que --de este total-- 1.547 personas han muerto y 5.559 han resultado heridas solo desde el inicio del alto el fuego firmado en octubre de 2025.

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