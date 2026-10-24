A dos días de las elecciones de Brasil

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São Paulo, 23 oct (EFE).- A dos días de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, en las que se enfrentan el opositor Flávio Bolsonaro y el gobernante Luiz Inácio Lula da Silva:

Lula y Bolsonaro se vieron las caras en el segundo y último debate televisado, celebrado en los estudios de Globo en Río de Janeiro. Fueron dos horas de discusión, en un tono más constructivo que el primer debate, de la semana pasada, pero además de propuestas, también proliferaron los reproches y las ofensas a los rivales.

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El candidato opositor atizó al gobernante en especial con el alto costo de la vida, la inflación y el endeudamiento, que afecta al 82 % de las familias.

Lula trató de arañar la imagen de su adversario recordando su cercanía con las "milicias" de Río de Janeiro, organizaciones criminales integradas por policías corruptos.

También sembró dudas acerca de los planes económicos de Bolsonaro, cuestionando si su intención real no es acabar con los programas sociales.

El momento más duro del debate, en el bloque final, fue una escalada de acusaciones recíprocas por las sospechas de corrupción que afectan a ambos lados.

Lula: "O mantenemos la democracia en funcionamiento, o tendremos a un miliciano gobernando este país".

Bolsonaro, dirigiéndose a los electores: "Hoy es 23 de octubre, el mes aún no ha terminado. ¿Ya se te ha acabado el sueldo?".

Crecen las polémicas en los tribunales en las elecciones más judicializadas de la historia democrática de Brasil, esta vez en torno al 'Ejército de Lula', un canal público de WhatsApp, que se ha convertido en la principal herramienta de movilización de la izquierda en la campaña para la segunda vuelta.

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El canal ha sido suspendido y luego reactivado por la Justicia electoral. Este viernes, un juez trató de frenar la batalla judicial elevando el caso al pleno del tribunal.

También este viernes, en respuesta a una pregunta de la corte, el gigante tecnológico Meta dijo que el canal no viola las políticas de la empresa.

Mientras, la campaña de Bolsonaro presentó su enésima denuncia contra Lula por abuso de poder por supuestamente haber usado la radio oficial para difundir propaganda electoral.

A diferencia de otros países, en Brasil la campaña no se detiene en vísperas de las elecciones, pero no todo está permitido en la recta final.

La justicia electoral prevé una reducción gradual de la propaganda en los últimos días. Desde el viernes, no se pueden emitir propaganda electoral en televisión.

Este año, como novedad, también se veta la difusión de imágenes electorales generadas con inteligencia artificial en los tres días previos a la votación.

En la calle, en los dos últimos días están prohibidos los mítines en un lugar fijo, pero sí se permite a los candidatos hacer caminatas o recorridos en moto, modalidad preferida por la familia Bolsonaro.

En estos actos, las autoridades electorales vigilan varios aspectos. Entre ellos, la potencia de los aparatos de sonido, que está limitada a 20.000 W.

En la jornada de las elecciones sí se impone el silencio total y no se permite cualquier tipo de propaganda, para dejar al elector votar tranquilo.

¿Y MAÑANA QUÉ?:

El sábado es el último día de campaña. Flávio comienza el día con un paseo en moto en Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, segundo colegio electoral del país, y por la tarde camina en Río de Janeiro con sus seguidores hasta la casa donde vivía su padre.

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Lula comienza la jornada celebrando un acto político en la playa de Copacabana de Río de Janeiro y por la tarde se traslada al centro de São Paulo, donde espera concluir la campaña con un acto multitudinario. EFE

(foto)