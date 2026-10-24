Gobernador de región más poblada de Bolivia quiere una cárcel inspirada en modelo Bukele

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La Paz, 23 oct (EFE).- El gobernador de la región boliviana de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, anunció este viernes que gestiona recursos para la construcción en ese departamento, que es el más poblado del país, de una cárcel de máxima seguridad inspirada en el modelo penitenciario del presidente salvadoreño, Nayib Bukele.

Velasco, que fue elegido gobernador de Santa Cruz (este) en las elecciones regionales de marzo pasado, hizo el anuncio en una publicación en sus redes sociales en la que informó sobre el trabajo realizado en un reciente viaje oficial al exterior.

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"Estamos gestionando inversión para construir un complejo penitenciario inspirado en el modelo de seguridad del Cecot (Centro de Confinamiento del Terrorismo) de El Salvador", mencionó.

El gobernador señaló que esta cárcel se situará en "una zona aislada del Chaco cruceño", en el sur de Santa Cruz, "lejos de los centros urbanos, con vigilancia permanente, comunicaciones externas estrictamente controladas únicamente por video llamada y un régimen de máxima seguridad conforme a la ley".

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"Se acabaron las cárceles convertidas en oficinas del crimen organizado. Los delincuentes peligrosos deben estar aislados de la sociedad, no dirigiendo sus negocios desde una celda. Los derechos se respetan, pero los privilegios criminales se terminan", aseguró y anunció que el nuevo centro "se llamará La Tumba".

Velasco pertenece a la alianza opositora Libre, del expresidente conservador Jorge Tuto Quiroga (2002-2002), y antes de postular a la gobernación, fue compañero de fórmula del exmandatario en las elecciones generales de 2025.

En Bolivia hay solo una cárcel con categoría de máxima seguridad, la de Chonchocoro, emplazada en el altiplano de La Paz, mientras que Santa Cruz tiene actualmente cuatro centros de reclusión principales bajo la administración de la Dirección General de Régimen Penitenciario.

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Entre ellos está Palmasola, una cárcel de hombres y mujeres que está situada en el área urbana de la ciudad de Santa Cruz, la capital regional, y es el penal más grande, poblado y conflictivo de Bolivia.

Palmasola fue escenario en agosto de 2013 de un enfrentamiento violento entre reclusos en el que murieron 35 personas, entre ellas tres extranjeros y un bebé de 18 meses. Dos años después, esa prisión recibió la visita del papa Francisco.

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En el país hay más de 33.000 personas recluidas en 46 centros penitenciarios, con un hacinamiento cercano al 109 %, según información difundida a principios de septiembre por la Defensoría del Pueblo. EFE