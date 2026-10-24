Tres nuevos terremotos sacuden una zona próxima al epicentro del seísmo del Tíbet

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Pekín, 24 oct (EFE).- Tres nuevos terremotos de magnitudes 4,5, 4,1 y 4,2 sacudieron entre la noche del viernes y la mañana del sábado una zona próxima al epicentro del seísmo de magnitud 7 que golpeó el jueves el Tíbet y dejó al menos 16 muertos y 76 heridos, según los registros del Centro de Redes Sismológicas de China.

El primero se produjo el viernes a las 22:14 hora local (14:14 GMT) en el condado de Zaduo, perteneciente a la prefectura de Yushu, en la provincia occidental de Qinghai, a diez kilómetros de profundidad.

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Los otros dos movimientos se registraron este sábado a las 06:39 (22:39 GMT del viernes) y las 08:07 (00:07 GMT), con magnitudes de 4,1 y 4,2, respectivamente, también en Zaduo y a diez kilómetros de profundidad.

Los tres temblores se localizaron cerca del epicentro del terremoto del jueves, situado en el condado tibetano de Baqing, perteneciente a la ciudad de Nagqu, aunque las autoridades no han precisado si forman parte de la misma secuencia sísmica.

El último balance oficial del terremoto principal, correspondiente a las 15:00 hora local (07:00 GMT) del viernes, se mantiene en 16 los fallecidos y 76 los heridos, además de contabilizar 339 hogares con viviendas derrumbadas o dañadas y veinte instalaciones ganaderas afectadas.

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Los equipos de rescate han completado tres rondas de inspecciones casa por casa sin encontrar personas desaparecidas, según informó la agencia estatal Xinhua, que cifró en más de 5.000 los efectivos movilizados para las labores de búsqueda, atención médica y asistencia a los damnificados.

Las autoridades han evacuado a 12.489 personas y habilitado al menos 18 puntos de acogida, en una zona situada a unos 4.800 metros de altitud donde las bajas temperaturas y los fuertes vientos complican la asistencia a los afectados.

La Administración Meteorológica de China prevé nevadas dispersas durante este sábado y temperaturas mínimas de hasta nueve grados bajo cero en algunas de las localidades afectadas, además de rachas de viento que podrían dificultar los desplazamientos y la instalación de refugios provisionales.

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Los sismólogos chinos han advertido de la posibilidad de nuevos temblores perceptibles durante los próximos días, mientras las autoridades mantienen la vigilancia ante posibles desprendimientos de rocas y otros daños secundarios en una región de elevada actividad sísmica.

El terremoto del jueves fue el primero de magnitud 7 registrado este año en China, después de que otro seísmo sacudiera en enero de 2025 el condado tibetano de Dingri y causara al menos 126 muertos. EFE

(vídeo)