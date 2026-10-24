Flávio Bolsonaro apoya eliminar la edad mínima de responsabilidad penal para violadores

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São Paulo, 23 oct (EFE).- El candidato presidencial y senador brasileño Flávio Bolsonaro apoyó este viernes durante el debate electoral la eliminación de la edad mínima de responsabilidad penal en el caso de los violadores.

El aspirante ultraderechista dijo que "lo ideal" es que no haya límites de edad para que quien cometa una violación "pague" por los crímenes.

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Bolsonaro, además, se refirió a su plan concreto de reducir a los catorce años la responsabilidad penal para que los adolescentes acusados respondan "como adultos" por estos hechos y de incluir la castración química como castigo.

Asimismo, el senador prometió "mano dura" contra el crimen organizado y acusó a Lula de estar del lado de las principales facciones del país, a las que Bolsonaro quiere calificar como organizaciones "narcoterroristas".

Del otro lado, el actual mandatario acusó a Bolsonaro de querer "entregar" el país al líder estadounidense, Donald Trump, al facilitar una potencial intervención gracias a la clasificación de "narcoterroristas" de las bandas.

Además, Lula sacó a relucir el caso de un policía que supuestamente disparó contra una niña durante una operación en una favela y que tuvo como uno de sus abogados al aspirante ultraderechista.

Bolsonaro obtuvo el 47 % de los votos en la primera vuelta celebrada hace tres semanas, frente al 45 % de Lula, y las últimas encuestas electorales dibujan un escenario muy ajustado de cara a la segunda vuelta de este domingo, con ambos candidatos en empate técnico.EFE

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