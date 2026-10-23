Wall Street cierra en rojo tras una semana volátil centrada en el petróleo y la IA

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Nueva York, 23 oct (EFE).- Wall Street cerró este viernes en rojo tras una semana volátil marcada por la incertidumbre en torno al conflicto entre EE.UU. e Irán, con el petróleo por encima de los 100 dólares y las nuevas dudas entre los inversores sobre la sostenibilidad y seguridad de la inteligencia artificial (IA).

Este viernes, el Dow Jones de Industriales bajó un 1,23 %, hasta 52.215 puntos; el selectivo S&P 500 cedió un 0,52 %, hasta 7.623 enteros, y el Nasdaq perdió un 0,21 %, hasta 25.955 unidades.

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En el conjunto de la semana, el Dow Jones sube un 0,4 %, mientras que el S&P y el Nasdaq bajan un 0,5 % y un 0,7 %, respectivamente.

El petróleo de Texas subió un 3,8 % este viernes, hasta 103,27 dólares el barril, ante una posible escalada de Estados Unidos contra Irán en las próximas semanas y nuevos ataques de los rebeldes hutíes contra Arabia Saudí, que han presionado al mercado energético.

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Mientras tanto, el rendimiento del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años rozaba el 5 % por las presiones inflacionistas, el aumento del déficit y la deuda pública y las expectativas de nuevas subidas de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal (Fed).

"El panorama de cara a las elecciones de medio mandato es que la economía crece a un ritmo resiliente en general, pero pone una creciente presión en los consumidores, particularmente a través del precio de la gasolina y el diésel", indicó la firma de análisis Rystad en una nota.

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Se espera que la Fed mantenga sin cambios los tipos el próximo miércoles, al concluir su reunión de política monetaria, y que retome las subidas en diciembre.

Esta semana, el foco ha vuelto al sector tecnológico, y en concreto a las empresas relacionadas con la IA, al resurgir el temor por la gran deuda que acumulan y por su papel en incidentes de ciberseguridad como el que afectó al popular código de programación PHP.

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Algunos analistas han bautizado este mes como un "octubre negro" por la cantidad de incidentes de ciberseguridad ocurridos en los últimos días que están exponiendo vulnerabilidades en el sistema y ponen de manifiesto la velocidad del desarrollo de la IA.

En el plano corporativo, CoreWeave, especializada en servicios de computación en la nube para IA, se deja un 17,2 % semanal en el contexto de preocupación por las condiciones de financiación del sector.

La tecnológica Meta pierde un 9,2 % esta semana tras publicar sus resultados trimestrales, que incluían un fuerte aumento de beneficios, pero también advertir de un aumento de gastos por sus inversiones en IA.

El fabricante de chips surcoreano SK hynix, principal proveedor de Nvidia, suspendió los planes para que su filial Solidigm, especializada en memorias NAND y unidades de almacenamiento, salga a bolsa en EE.UU. debido a la volatilidad del mercado financiero y la evolución de las acciones del sector.

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En el conjunto de la semana, el sector de comunicaciones pierde un 7,2 % y tecnológico un 3 %, según la firma de análisis Fidelity.

Madrid/Nueva York, 23 oct (EFE).- Las bolsas europeas cerraron la semana a la baja, lastradas por el encarecimiento del petróleo, con el brent por encima de los 116 dólares por barril y el Texas en los 103, mientras Wall Street terminó con un balance semanal mixto, con avances del Dow Jones y caídas para el S&P 500 y el Nasdaq.

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El brent, de referencia en Europa, subió este viernes un 3,14 %, hasta 116,72 dólares, su nivel más alto desde finales de abril, mientras que el intermedio de Texas (WTI) avanzó un 3,8 %, hasta 103,27 dólares.

Ambos se vieron impulsados por el temor a una escalada del conflicto de Estados Unidos contra Irán y a nuevas interrupciones del suministro, especialmente tras los ataques de los rebeldes hutíes contra Arabia Saudí.

El crudo estadounidense acumuló una subida semanal cercana al 2 %, en un contexto de incertidumbre sobre el enfrentamiento entre Washington y Teherán y de descenso de las reservas comerciales de petróleo en Estados Unidos, que cayeron en 3,1 millones de barriles durante la última semana.

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La tensión en Oriente Medio y el riesgo de nuevas presiones inflacionistas pesaron también sobre los mercados europeos. En el conjunto de la semana, las bolsas europeas cerraron a la baja, con pérdidas del 2,60 % en Milán, del 2,19 % en París, del 1,84 % en Fráncfort, del 1,76 % en Londres y del 1,74 % en Madrid.

En Francia, la incertidumbre fiscal elevó este viernes la prima de riesgo hasta unos 171 puntos básicos, cerca de máximos no vistos desde la crisis de deuda europea de 2011

En Wall Street, semana volátil que dejó resultados mixtos: el Dow Jones bajó hoy un 1,23 % pero cerró la semana con una subida del 0,4 %.

El S&P 500 perdió un 0,52 % en la sesión y un 0,5 % en el conjunto de la semana, mientras que el Nasdaq cedió un 0,21 % este viernes y acumuló una bajada semanal del 0,7 %.

A la incertidumbre geopolítica se sumaron las dudas sobre la rentabilidad de las inversiones en inteligencia artificial (IA), el endeudamiento de las empresas del sector y los riesgos de ciberseguridad.

La tecnológica Meta perdió un 9,2 % en la semana tras presentar resultados trimestrales que mostraron un fuerte aumento de sus beneficios, pero también mayores gastos previstos en IA.

CoreWeave, especializada en servicios de computación en la nube para esta tecnología, retrocedió un 17,2 % semanal en medio de la preocupación por las condiciones de financiación de un sector que requiere grandes inversiones en infraestructuras.

El encarecimiento de la energía también avivó la preocupación por los tipos de interés. La rentabilidad del bono estadounidense a diez años rondaba el 5 % ante las presiones inflacionistas, el aumento del déficit y la deuda pública y las expectativas de que la Reserva Federal mantenga los tipos sin cambios la próxima semana, pero retome las subidas en diciembre.

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En Europa, el gas natural también registró fuertes avances, con el contrato de referencia en el mercado neerlandés por encima de los 93 euros por megavatio hora, en niveles no vistos desde diciembre de 2022.

Mientras, el oro bajó hoy un 1,3 %, hasta 4.007 dólares la onza y la plata cayó un 1,98 %, hasta 53,92 dólares la onza. El euro se cambiaba a 1,119 dólares y el bitcóin subía un 0,04 %, hasta los 81.340,50 dólares.