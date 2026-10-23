La UE condena el ataque terrorista en Jordania y muestra su "apoyo" a la investigación del ataque

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La Unión Europea ha condenado este viernes el ataque terrorista llevado a cabo esta tarde contra una iglesia en el centro de Jordania, donde han muerto siete personas y han resultado heridas otras 34.

Bruselas ha expresado su "solidaridad" con el pueblo y el Gobierno jordano a través de un comunicado publicado por medio de su Servicio Diplomático.

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"La Unión Europea condena el cruel ataque contra una iglesia en Karak, Jordania, que ha provocado múltiples víctimas mortales y heridos. En estos momentos difíciles, nuestros pensamientos están con las víctimas y sus familias", reza el comunicado.

Asimismo, ha querido manifestar "su pleno apoyo a la investigación" en marcha por parte de las autoridades jordanas.

"Expresamos nuestra solidaridad con el pueblo y el Gobierno de Jordania y extendemos nuestro pleno apoyo a la investigación de seguridad en curso por parte de las autoridades jordanas", ha concluido.

Las autoridades de Jordania han denunciado un "ataque" que ya investigan como "atentado terrorista" y que ha tenido lugar durante un funeral que se estaba celebrando en la iglesia de Hamoud, en la gobernación de Karak.

Además han asegurado que "pronto anunciaremos la detención de quienes cometieron este acto terrorista", habida cuenta de los esfuerzos de las fuerzas de seguridad para dar con el grupo de "hombres armados no identificados (que) abrieron fuego dentro" del templo.

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