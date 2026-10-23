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AiMOGA abre pedidos anticipados de Mobo y anuncia su expansión global al mercado de robots para el hogar

PR Newswire

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CIUDAD DE MÉXICO, 23 de octubre de 2026

· El primer robot humanoide de compañía para el hogar de AiMOGA incorpora inteligencia artificial, memoria a largo plazo y 22 grados de libertad para interactuar con integrantes de distintas generaciones.

CIUDAD DE MÉXICO, 23 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- AiMOGA Robotics, compañía de inteligencia artificial y robótica de Grupo Chirey, presentó oficialmente a Mobo, su primer robot humanoide de compañía para el hogar, durante un evento celebrado el 21 de octubre en Wuhu, China. Con este lanzamiento y la apertura de pedidos anticipados a nivel mundial, la empresa amplía sus operaciones desde los servicios comerciales hacia el mercado de robótica doméstica.

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El anuncio representa un nuevo paso en la aplicación de tecnologías desarrolladas para la industria automotriz en entornos cotidianos. Sistemas de percepción, toma de decisiones y control de movimiento que forman parte de los vehículos inteligentes también pueden aprovecharse para desarrollar robots capaces de interactuar con personas y realizar actividades en espacios físicos.

Mobo: inteligencia artificial para acompañar a las familias

Mobo funciona mediante MoAgent, un sistema de inteligencia artificial desarrollado por AiMOGA que integra reconocimiento del entorno, interacción mediante lenguaje natural, control de movimiento y memoria a largo plazo.

Su arquitectura combina procesamiento local y en la nube, lo que le permite interpretar solicitudes, organizar tareas complejas y adaptar sus respuestas a diferentes situaciones dentro del hogar.

El robot cuenta con 22 grados de libertad de movimiento, capacidad para reconocer a integrantes de la familia y recordar sus preferencias. De acuerdo con la compañía, también incorpora mecanismos de protección de datos y privacidad de extremo a extremo.

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Su desarrollo contempla tres aplicaciones principales: acompañamiento de adultos mayores, interacción y aprendizaje infantil, y apoyo a las actividades familiares.

Durante el lanzamiento, 35 usuarios pioneros fueron designados embajadores globales de experiencia de Mobo, quienes contribuirán al proceso de evaluación y mejora del producto. Desde su primera presentación en la Conferencia Mundial de Robots, realizada en agosto, AiMOGA ha registrado el interés de más de 10,000 usuarios potenciales en distintos mercados.

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Una red de 300 centros para impulsar la robótica doméstica

Como parte de su expansión comercial, AiMOGA anunció planes para establecer una primera red de 300 centros de experiencia a nivel mundial, donde los consumidores podrán conocer e interactuar con sus desarrollos robóticos.

La compañía también fortalecerá el apoyo a sus socios comerciales mediante soluciones tecnológicas, marketing digital, servicios financieros y de seguros, así como atención postventa.

Además, contempla desarrollar una marca global de renta de robots, con servicios de operación y administración de equipos para sectores como salud, transporte, educación, seguridad, cultura y turismo.

Actualmente, AiMOGA supera las 3,000 unidades entregadas comercialmente y mantiene presencia en más de 60 países y regiones. Su portafolio incluye distintas soluciones especializadas:· Mornine: robot humanoide diseñado para recepción y atención en entornos empresariales.

· R001: robot inteligente de seguridad para actividades de vigilancia y patrullaje.

· RN001: robot de asistencia y orientación para pacientes en instalaciones médicas.

· Argos: robot cuadrúpedo destinado a inspecciones especializadas y operaciones al aire libre.

Mobo también participó en las actividades de presentación y prueba global de manejo de Chirey Q, durante el Chirey International User Summit 2026, donde mostró aplicaciones de interacción y acompañamiento familiar.

La experiencia automotriz como base de la inteligencia robótica

Uno de los principales diferenciadores de AiMOGA es el aprovechamiento de la infraestructura tecnológica e industrial de Grupo Chirey. De acuerdo con la compañía, sus desarrollos robóticos utilizan recursos de la totalidad de la cadena de suministro automotriz del grupo y reutilizan aproximadamente 70% de sus tecnologías de investigación y desarrollo.

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Esta integración permite aprovechar capacidades existentes en percepción del entorno, control de movimiento, manufactura y gestión de calidad, con el objetivo de reducir costos de desarrollo y facilitar la producción a mayor escala.

La estrategia también se apoya en ChireyMind, un modelo de inteligencia artificial especializado en aplicaciones físicas que sirve como plataforma tecnológica para distintos desarrollos del grupo, desde sistemas de conducción inteligente hasta robots, aeronaves eléctricas, soluciones energéticas y maquinaria agrícola automatizada.

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Con Mobo, AiMOGA busca trasladar estas capacidades al entorno doméstico y ampliar las posibilidades de la inteligencia artificial aplicada a servicios. La combinación de tecnología automotriz, infraestructura industrial y retroalimentación de usuarios forma parte de su estrategia para desarrollar soluciones adaptadas a distintas necesidades y mercados.

La firma cuenta con el respaldo de la experiencia en fabricación automotriz y la robusta cadena de suministro del grupo Chirey. Esta base industrial le permite desarrollar soluciones robóticas aplicables a una amplia gama de sectores. Su filosofía de desarrollo se basa en que los escenarios reales definen la planificación de productos, mientras que los propios productos impulsan el avance tecnológico. Gracias al ecosistema industrial de Chirey, AiMOGA continúa innovando para ofrecer robots de alto rendimiento que generan valor en distintos ámbitos del mercado mexicano.

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Sitios:www.chirey.mx www.omoda.mx www.jaecoo.mx

Acerca de CHIREY

CHIREY es una empresa de alcance global con presencia en México desde 2022. En su primer año de operaciones vendió más de 30,000 unidades en el mercado nacional. Por más de 27 años, CHIREY ha desarrollado plataformas para todos los segmentos, con productos que integran tecnologías enfocadas en el ahorro de combustible y la reducción de emisiones, cumpliendo con la Norma EURO 6, e incluyendo vehículos de combustión interna, híbridos, PHEV y eléctricos. CHIREY mantiene su compromiso con el desarrollo sostenible y con la misión de llevar tecnología cada vez más avanzada a sus clientes.

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CHIREY forma parte de Chery Group, el grupo automotriz chino con mayor proyección internacional, reconocido como el mayor exportador de vehículos de China durante 23 años consecutivos. A nivel global, Chery cuenta hoy con una base de más de 17 millones de usuarios, con presencia en más de 120 países y regiones, consolidándose como una de las marcas automotrices chinas más influyentes en el mercado internacional.

CHIREY MOTOR MÉXICO es una subsidiaria de CHERY INTERNATIONAL.

Acerca de OMODA & JAECOO

OMODA & JAECOO es la marca global premium refinada del Grupo Chery, creada para ofrecer a las nuevas generaciones soluciones de movilidad que integran tecnología, diseño y sostenibilidad.OMODA, bajo la filosofía "Art in Motion", combina diseño vanguardista e innovación tecnológica, con un enfoque en conectividad inteligente y expansión global.JAECOO, lanzada en 2023, desarrolla SUVs con espíritu aventurero que equilibran conducción urbana y capacidad off-road. Inspirada en la palabra alemana "Jäger", la marca integra tecnología avanzada, confort y una experiencia de manejo distintiva.Respaldadas por el Sistema Súper Híbrido (SHS) del Grupo Chery, OMODA & JAECOO tiene presencia en más de 60 países y regiones, posicionándose como una de las marcas automotrices de mayor crecimiento en Europa.Ambas marcas comparten la visión de impulsar una movilidad más inteligente y sostenible para las nuevas generaciones.

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FUENTE Chirey Motor México