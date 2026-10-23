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TIGGO 7 supera prueba pública de choque a 50 km/h y demuestra sus capacidades de protección familiar

PR Newswire

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CIUDAD DE MÉXICO, 23 de octubre de 2026

● Durante el Chirey Safety Challenge 2026, TIGGO 7 completó una prueba de impacto contra un camión, en la que conservó la integridad del habitáculo y activó sus sistemas de protección para los ocupantes.

CIUDAD DE MÉXICO, 23 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- TIGGO 7 completó una prueba pública de choque contra un camión a 50 km/h, durante el Chirey Safety Challenge, celebrado el 22 de octubre en el laboratorio de pruebas de impacto de Longshan, en Wuhu, China. La evaluación permitió observar el comportamiento de la estructura del vehículo y sus sistemas de protección ante una colisión, como parte de la estrategia global de seguridad "Guardian. For Family".

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La demostración reunió a medios de comunicación, especialistas automotrices y propietarios de distintos países, quienes presenciaron la prueba y conocieron los resultados de la inspección posterior al impacto.

Durante la apertura, Liang Yugen, directivo de la división automotriz de Chirey, destacó la importancia de incorporar la seguridad desde el desarrollo de cada vehículo: "Para Chirey, la seguridad nunca ha sido un elemento opcional en la ficha técnica. Es un requisito fundamental para fabricar nuestros vehículos y una condición indispensable para ingresar a los mercados globales", señaló.

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Una prueba de impacto para evaluar la protección de los ocupantes

Uno de los momentos principales del evento fue la colisión de TIGGO 7 contra un camión a 50 km/h, una prueba diseñada para mostrar el desempeño de su carrocería y sus sistemas de seguridad bajo condiciones de impacto exigentes.

Tras la colisión, especialistas realizaron una inspección del vehículo y explicaron los principales resultados:· Integridad estructural: los pilares A y B, así como las puertas, conservaron su integridad, sin una intrusión significativa en el habitáculo.

· Protección de ocupantes: los pretensores de los cinturones de seguridad se activaron y las bolsas de aire se desplegaron durante el impacto.

· Asistencia de emergencia: el sistema eCall se activó automáticamente al producirse la colisión, estableciendo comunicación para solicitar apoyo.

Estos resultados permitieron observar cómo la estructura de protección y los sistemas de retención trabajan de manera conjunta para reducir los riesgos de lesiones de los ocupantes durante determinados escenarios de choque.

Seguridad respaldada por evaluaciones internacionales

La demostración también permitió destacar el historial de seguridad de la familia TIGGO 7. De acuerdo con Chirey, distintas versiones de esta serie han obtenido calificaciones de cinco estrellas en cuatro programas internacionales: C-NCAP de China, Euro NCAP de Europa, ANCAP de Australia y ASEAN NCAP del Sudeste Asiático.

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Estas evaluaciones forman parte de la estrategia global de la compañía para desarrollar vehículos que respondan a diferentes regulaciones y condiciones de movilidad.

Además de los resultados técnicos, el evento incorporó experiencias relacionadas con viajes familiares y una sesión del Guardian Club, en la que propietarios internacionales compartieron testimonios sobre situaciones de riesgo que han enfrentado al conducir.

Algunos participantes relataron accidentes en los que la estructura de sus vehículos contribuyó a protegerlos, mientras que otros destacaron experiencias en las que los sistemas de seguridad activa les ayudaron a evitar situaciones de peligro.

Con el Chirey Safety Challenge, la marca llevó su filosofía "Safety. For Family" a una demostración pública que permitió conocer los resultados de una prueba de impacto y el funcionamiento de diferentes tecnologías de protección. La iniciativa refuerza su compromiso de integrar seguridad, ingeniería y evaluaciones internacionales al desarrollo de vehículos destinados a las familias.

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Innovación en el ADN de la marca

Otra buena noticia , AiMOGA Robotics, anuncia el lanzamiento oficial del robot de humanoide Mobo en el mercado durante la Cumbre de Usuarios de Chirey International (aka Chirey International User Summit 2026). AiMOGA forma parte del reconocido grupo automotriz Chirey, al que también pertenecen las marcas Chirey, OMODA & JAECOO y FREELANDER. La compañía se dedica al desarrollo de asistentes inteligentes humanos líderes y confiables a escala global, diseñados para prestar servicios en múltiples escenarios reales.

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La firma cuenta con el respaldo de la experiencia en fabricación automotriz y la robusta cadena de suministro del grupo Chirey. Esta base industrial le permite desarrollar soluciones robóticas aplicables a una amplia gama de sectores. Su filosofía de desarrollo se basa en que los escenarios reales definen la planificación de productos, mientras que los propios productos impulsan el avance tecnológico. Gracias al ecosistema industrial de Chirey, AiMOGA continúa innovando para ofrecer robots de alto rendimiento que generan valor en distintos ámbitos del mercado mexicano.

Conoce más de Chirey I OMODA & JAECOO en nuestras cuentas oficiales: Facebook: CHIREY I OMODA JAECOOInstagram: CHIREY I OMODA JAECOOTikTok: CHIREY I OMODA JAECOO

Sitios:www.chirey.mx www.omoda.mx www.jaecoo.mx

Acerca de CHIREY

CHIREY es una empresa de alcance global con presencia en México desde 2022. En su primer año de operaciones vendió más de 30,000 unidades en el mercado nacional. Por más de 27 años, CHIREY ha desarrollado plataformas para todos los segmentos, con productos que integran tecnologías enfocadas en el ahorro de combustible y la reducción de emisiones, cumpliendo con la Norma EURO 6, e incluyendo vehículos de combustión interna, híbridos, PHEV y eléctricos. CHIREY mantiene su compromiso con el desarrollo sostenible y con la misión de llevar tecnología cada vez más avanzada a sus clientes.

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CHIREY forma parte de Chery Group, el grupo automotriz chino con mayor proyección internacional, reconocido como el mayor exportador de vehículos de China durante 23 años consecutivos. A nivel global, Chery cuenta hoy con una base de más de 17 millones de usuarios, con presencia en más de 120 países y regiones, consolidándose como una de las marcas automotrices chinas más influyentes en el mercado internacional.

CHIREY MOTOR MÉXICO es una subsidiaria de CHERY INTERNATIONAL.

Acerca de OMODA & JAECOO

OMODA & JAECOO es la marca global premium refinada del Grupo Chery, creada para ofrecer a las nuevas generaciones soluciones de movilidad que integran tecnología, diseño y sostenibilidad.

OMODA, bajo la filosofía "Art in Motion", combina diseño vanguardista e innovación tecnológica, con un enfoque en conectividad inteligente y expansión global.

JAECOO, lanzada en 2023, desarrolla SUVs con espíritu aventurero que equilibran conducción urbana y capacidad off-road. Inspirada en la palabra alemana "Jäger", la marca integra tecnología avanzada, confort y una experiencia de manejo distintiva.

Respaldadas por el Sistema Súper Híbrido (SHS) del Grupo Chery, OMODA & JAECOO tiene presencia en más de 60 países y regiones, posicionándose como una de las marcas automotrices de mayor crecimiento en Europa.

Ambas marcas comparten la visión de impulsar una movilidad más inteligente y sostenible para las nuevas generaciones.

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FUENTE Chirey Motor México