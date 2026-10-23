EEUU revela reportes de avistamientos de ovnis en el siglo XX, varios cerca de California

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Los Ángeles (EE.UU.), 23 oct (EFE)- El Departamento de Guerra de Estados Unidos publicó este viernes una nueva tanda de informes sobre encuentros con fenómenos anómalos no identificados (UAP, en inglés), entre los que destacan varios reportes que señalan a una isla en el sur de California como un punto recurrente de avistamientos de ovnis.

Los documentos, que se remontan a mediados del siglo pasado, detallan varios avistamientos en la Isla Catalina, que pertenece al condado de Los Ángeles.

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Uno de los informes, fechado el 28 de agosto de 1952, detalla el reporte hecho por un grupo de Boy Scouts, que afirmó haber visto un "objeto de color plateado", que se desplazaba "más rápido que un avión a reacción convencional" mientras realizaban una excursión en una montaña de la isla en junio de ese año.

El reporte afirma que el cielo estaba despejado y sin nubes a la vista. Tampoco había viento.

Los testigos afirmaron que no pudieron determinar la altitud, la velocidad ni la distancia a la que se encontraba el objeto, que ascendió rápidamente antes de desintegrarse.

A este informe, se suma una carta escrita a mano de un residente de la isla fechada en mayo del 47, en la que se describe otro presunto avistamiento.

"Alrededor de las 8 de la noche del 28 de abril, mi esposa y una maestra vimos seis objetos en el cielo; no estaban agrupados, sino que aparecían de forma aislada. Unos minutos más tarde, tras dirigirse a la casa de mi hija —situada en la calle siguiente, dentro de la misma manzana—, ella, mi hija y mi nieto vieron otros cuatro. Todos se desplazaban en la misma dirección", relata la carta.

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La Fuerza Aérea de los Estados Unidos concluyó que el incidente "carecía de datos suficientes para su evaluación", de acuerdo a una nota puesta en la misma carta.

Otro reporte, fechado en noviembre de 1953, recoge el avistamiento de un "objeto redondo, de color blanco violáceo" sobre la isla Catalina. Según el documento, el objeto permaneció inmóvil antes de desplazarse "hacia el noroeste, en dirección a Los Ángeles, durante unos 10 minutos", sin alterar su trayectoria horizontal.

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Los documentos desclasificados también incluyen el informe de dos militares estadounidenses que afirman haber visto un misterioso objeto triangular de color negro volando a una velocidad extraordinariamente alta sobre una instalación sensible en el oeste del país a principios de este año.

En febrero pasado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó que se revelara toda la información de la que dispone el gobierno sobre los ovnis y la búsqueda de vida extraterrestre más allá de nuestro planeta.

Numerosas voces han sido críticas con esta iniciativa del Gobierno Trump, al considerar que hace público material que no arroja nueva luz sobre la posible existencia de vida extraterrestre y crea una distracción en un momento convulso para la Casa Blanca, marcado por la guerra de Irán o los sondeos negativos para los republicanos de cara a las legislativas de noviembre.

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