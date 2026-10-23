VÍDEO: El Rey recurre a la Transición para defender que la democracia no se acaba el 29N y requiere compromiso diario

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El Rey Felipe VI ha recurrido una vez más al espíritu de la Transición y la "altura de miras" de sus protagonistas para recordar que la democracia no se acaba el próximo 29 de noviembre cuando los españoles están llamados a las urnas sino que requiere de un "compromiso diario" de todos para seguir preservando las instituciones y garantizando la convivencia.

Desde la tribuna del Teatro Campoamor de Oviedo y para cerrar un año más la entrega de los Premios Princesa de Asturias, del monarca ha subrayado que el ejercicio de la democracia en una "sociedad madura" como la española requiere tiempo.

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"No se agota en unas elecciones como las que pronto viviremos, donde los ciudadanos tendrán, una vez más, la altísima responsabilidad de definir la orientación política de nuestro país", ha subrayado.

La democracia, ha proseguido en su argumentación el Rey, "requiere de un compromiso diario, cívico y exigente, de un cuidado de sus formas e instituciones, para seguir garantizando nuestra convivencia, para alumbrar esa búsqueda del bien común que atienda y equilibre los legítimos intereses de todos los ciudadanos".

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En definitiva, ha sostenido Felipe VI, la democracia "es también una experiencia y un aprendizaje" como han podido aprender los españoles en las cinco décadas transcurridas desde la aprobación de la Ley para la Reforma Política de 1977 con la que se puso fin a las estructuras del régimen franquista.

La Transición, ha resaltado una vez más el monarca, "fue un proceso complejo, basado en la generosidad y en la altura de miras" y que permitió a los españoles "nada menos que pasar pacífica y admirablemente de la dictadura a las libertades". Este proceso se cimentó en la Constitución de 1978, "capaz de acoger a todos los españoles sin distinción alguna".

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El camino, ha agregado, "sigue adelante", "se renueva año tras año" y "nos obliga a todos a ser humildes, a mantenernos alerta, a renovar también como ciudadanos nuestra constante voluntad de aprender y mejorar".

PIDE SINCERIDAD

Al hilo, y tras citar a Jorge Luis Borges, Felipe VI ha puesto en valor la importancia de la sinceridad. "La sinceridad en lo que hacemos, queremos, anhelamos e imaginamos: ese es el requisito esencial para culminar nuestro aprendizaje, para que los esfuerzos den fruto, para tener algo valioso que devolver a la sociedad".

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Esto es algo, ha subrayado, que demuestran los galardonados este año con el Princesa de Asturias. "Nos dan ejemplos excelentes de hasta dónde puede llegar una vida, una trayectoria, un proyecto de creación o investigación, cuando se viven con sinceridad; una sinceridad que nunca podrá alcanzar, por sí solo, un algoritmo", ha reivindicado.

Como ya viene siendo habitual en sus intervenciones públicas, el monarca ha vuelto a hablar de la Inteligencia Artificial, admitiendo que esta "ha demostrado con creces que puede absorber todo el conocimiento humano y devolverlo sintetizado con una inmediatez asombrosa".

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Sin embargo, ha añadido, "cabe preguntarse si sería capaz de algo muy distinto, casi contrapuesto: de aprender a través del tiempo, del paso del tiempo, conciliando gradualmente --como hacemos los seres humanos-- el conocimiento con ese necesario aprendizaje moral que sólo nos pueden dar la edad, la consideración por los demás y la experiencia".

"La moraleja de todo ello es que necesitamos darnos tiempo. Tiempo para obtener resultados, para lograr objetivos, para llegar a metas; y necesitamos paciencia, también, como sociedades; sobre todo, en este mundo de aceleración tecnológica", ha incidido.

En opinión de Felipe VI, "tenemos mucho que ofrecer y que ofrecernos". "Démonos tiempo, démonos confianza, para llegar a la mejor versión de nosotros mismos", ha apelado.

Una vez más, ha querido tener palabras de reconocimiento hacia la Princesa Leonor, que ha tomado la palabra antes que él. "Es un orgullo", ha dicho, ver como la heredera al trono "sigue dando pasos firmes como presidenta de Honor de la Fundación, mientras se forma y acumula experiencias valiosas en su aprendizaje vital, como hace también la Infanta Sofía".

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Esta ha sido la primera edición de los premios en la que la Princesa de Asturias ha recibido en solitario, sin la compañía de Felipe VI y Letizia, a los galardonados antes de la ceremonia de entrega en el Teatro Campoamor.

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