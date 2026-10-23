Gobernadora de Puerto Rico pide eximir impuesto sobre venta de comida por costo de energía

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San Juan, 23 oct (EFE).- La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, solicitó este viernes a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) eximir el Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) de alimentos preparados en noviembre y diciembre para aliviar el aumento del costo de energía.

Además, González arremetió contra la gestión de la compañía eléctrica LUMA Energy, encargada de la transmisión y distribución de electricidad en el archipiélago.

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"Hoy estoy sometiendo a la JSF una medida para que evalúe y valide una exención temporera sobre el IVU sobre alimentos preparados en restaurantes y establecimientos de comida durante los meses de noviembre y diciembre", aseveró en un video publicado en Facebook.

La mandataria hizo hincapié en que si iniciativa es validada por la JSF entraría en vigor automáticamente con una determinación administrativa del secretario de Hacienda, Ángel L. Pantoja.

Por otro lado, González criticó la gestión de LUMA porque "los resultados no han estado a la altura" y "Puerto Rico necesita un sistema eléctrico confiable y eficiente".

Son frecuentes las protestas de los ciudadanos puertorriqueños contra LUMA Energy, aunque muchos también insisten en que el problema es la generación, en manos de la estatal Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), y una mala gestión pública durante décadas.

En este contexto, la gobernadora pidió de nuevo explicaciones a la compañía eléctrica por los apagones generales del 31 diciembre de 2024 y el 16 de abril de 2025.

"Estoy convencida de que Puerto Rico necesita algo mejor", subrayó la gobernadora, que afirmó que el Gobierno trabaja para invertir en "gas natural y energía renovable" y reducir la dependencia de los combustibles.

Asimismo, la mandataria explicó que radicó ante la Legislatura los proyectos de administración 1377 de la Cámara de Representantes y 1405 del Senado para establecer en el archipiélago el programa comercial 'Property Assessed Clean Energy' (CPACE, por sus siglas en inglés).

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Del mismo modo, el Departamento del Desarrollo Económico (DDEC) de Puerto Rico identificó tres millones de dólares para implantar una iniciativa de apoyo energético que beneficie a 1.000 pequeñas y medianas empresas (PyMEs), con el objetivo de atender los altos costos de electricidad y promover la eficiencia energética.

Por su parte, LUMA informó esta semana al Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) que enfrenta un déficit de 54.4 millones de dólares en los costos de combustible que podrían suponer un nuevo aumento en la tarifa eléctrica.

La JSF fue impuesta por el Congreso de Estados Unidos con el fin de reestructurar la multimillonaria deuda pública de la isla y supervisar sus finanzas públicas. EFE