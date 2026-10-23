Ordenan la detención del expresidente del Parlamento por su gestión durante recuento de las presidenciales

Guardar

La Justicia de Honduras ha ordenado este viernes la detención del expresidente del Parlamento Luis Redondo presuntos delitos relacionados con su actividad durante el escrutinio de las presidenciales de 2025, que se demoró durante semanas y que dio una ajustada victoria al actual mandatario Nasry 'Tito' Asfura.

La jueza que lleva el caso, Anny Ochoa, ha ordenado la captura de Redondo así como del exgerente de la Empresa Nacional De Artes Graficas (ENAG) Edis Moncada, ambos del Partido Libertad y Refundación, informan 'La Prensa' y 'El Heraldo'.

PUBLICIDAD

Redondo, que se desempeñó como presidente del Parlamento entre 2022 y 2026, está acusado de "perturbación ilícita contra el funcionamiento de las instituciones, usurpación de funciones y dos delitos de violación de los deberes de los funcionarios".

En particular la Fiscalía le atribuye los citados delitos por el establecimiento, a finales de octubre de 2025, de la Comisión Permanente, presidida por Redondo, que ordenó un nuevo recuento de los votos pasando por alto las atribuciones del Consejo Nacional Electoral (CNE).

PUBLICIDAD

Las acusaciones contra Redondo se refieren, asimismo, a la aprobación, en enero de 2026, de ese decreto ordenando el recuento "voto por voto" de las elecciones de noviembre que ganó Asfura, del Partido Nacional.

La causa también afecta a los nueve integrantes restantes de la Comisión Permanente, mientras que Moncada está acusado de tres delitos de violación de los deberes de los funcionarios.