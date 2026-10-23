El primer ministro francés considera "elevado" el nivel de amenaza ante las protestas

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Limoges (Francia), 23 oct (EFE).- El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, consideró este viernes que el nivel de amenaza en Francia por las manifestaciones organizadas para este sábado sigue siendo "elevado" por elementos de "ultraizquierda", tras los disturbios y actos vandálicos registrados hace una semana.

"La amenaza sigue elevada mañana por la ultraizquierda. La vigilancia también se centrará en la delincuencia porque aprovecha los disturbios", alertó Lecornu en Limoges, en el suroeste del país, donde acudió a conocer de primera mano los daños registrados en el incendio del Ayuntamiento de la ciudad el pasado sábado.

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El jefe del Gobierno aseguró que han sacado las lecciones de los disturbios del pasado sábado y adaptarán el dispositivo policial para evitar que se repita. EFE

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