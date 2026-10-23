Moody's mantiene la nota de la economía francesa pese al deterioro presupuestario

Guardar

París, 23 oct (EFE).- La agencia de notación Moody's anunció este viernes que mantiene la nota de la economía francesa en el Aa3 con perspectiva negativa, pese al deterioro presupuestario del país.

Los observadores habían apostado por un deterioro de la nota por parte de esta agencia, la única que no lo había hecho de las tres principales, después de que lo hicieran Standard & Poor's y Fitch hace un año.

PUBLICIDAD

"Este anuncio frustra los pronósticos derrotistas de numerosos 'expertos' y de aquellos que especulan con la deuda francesa", reaccionó en la red social X el primer ministro, Sébastien Lecornu. EFE